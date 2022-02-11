В Україні почнуть модернізацію міжнародних пунктів пропуска за президентською програмою

Надання Міністерству інфраструктури повноважень щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних пунктів пропуску через державний кордон відкриває можливість для старту масштабної модернізації прикордонної інфраструктури.

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Як повідомляє Міністерство інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів.

Оновлення пунктів пропуску, яке відбуватиметься в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", охопить такі пункти, як "Ужгород — Вишнє-Нємецьке", "Чоп — Захонь" та інші. А флагманським проєктом стане МАПП "Ягодин — Дорогуськ", через який здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні.

"У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні" — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Модернізація пунктів пропуску та підвищення їх пропускної спроможності є частиною зобов’язань України у рамках домовленостей із західними сусідами, зокрема Польщею.

Наразі в Україні функціонують 100 міжнародних, міждержавних та місцевих автомобільних пунктів пропуску, у тому числі відповідно до міжнародних договорів — 74 міжнародних та міждержавних. З них 33 залишаються повністю необлаштованими, а близько 20, які побудовані ще за радянських часів, потребують модернізації як застарілі.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко зазначив серед проєктів інфраструктурної програми на 2022 рік початок будівництва мосту через Дністер у Ямполі на кордоні з Молдовою.