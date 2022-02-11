В Украине начнут модернизацию международных пунктов пропуска по президентской программе

Предоставление Министерству инфраструктуры полномочий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу открывает возможность для старта масштабной модернизации пограничной инфраструктуры.

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Как сообщает Министерство инфраструктуры, соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Обновление пунктов пропуска, которое пройдет в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", охватит такие пункты, как "Ужгород — Вишне-Немецкое", "Чоп — Захонь" и другие. А флагманским проектом станет МАПП "Ягодин — Дорогуск", через который осуществляется 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине.

"У нашей команды есть соответствующий управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и, наконец, решить критическую проблему с очередями на украинской границе", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Модернизация пунктов пропуска и повышение пропускной способности является частью обязательств Украины в рамках договоренностей с западными соседями, в частности, Польшей.

В настоящее время в Украине функционируют 100 международных, межгосударственных и местных автомобильных пунктов пропуска, в том числе в соответствии с международными договорами — 74 международных и межгосударственных. Из них 33 остаются полностью необорудованными, а около 20, построенных еще в советское время, нуждаются в модернизации как устаревшие.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко отметил среди важных проектов инфраструктурной программы на 2022 год начало строительства моста через Днестр в Ямполе на границе с Молдовой.