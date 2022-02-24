Російські війська атакують Краматорськ
За інформацією мешканців міста, вибухи було чутно, зокрема, з боку аеродрому "Краматорськ".
Уранці 24 лютого російська армія завдала низку ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Як повідомляють місцеві жителі-очевидці, вибухи почалися з п'ятої ранку 24 лютого і не припиняються на момент 7:45 ранку 24 лютого.
"Зв'язок поки що є. Ми знаємо, що в сусідньому будинку великий підвал. Можливо, евакуюватимемося туди. За звуком вибухи такі самі, як ми вже чули в 2014 році", — розповіла Фокусу Надія Лисицька, яка постійно проживає в Краматорську.
За інформацією мешканців міста, вибухи було чутно, зокрема, з боку аеродрому "Краматорськ".
Видання УП повідомило, що йдуть ракетні удари по центрах військового управління Києва та Харкова. Також вранці 24 лютого було закрито київський аеропорт "Бориспіль", а всі рейси скасовано.
Нагадаємо, президент РФ Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією в Донбасі.