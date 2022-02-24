Российские войска атакуют Краматорск

По информации жителей города, взрывы были слышны, в частности, со стороны аэродрома "Краматорск".

Утром 24 февраля российская армия нанесла ряд ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Как сообщают местные жители-очевидцы, взрывы начались с пяти утра 24 февраля и не прекращаются на момент 7.45 утра 24 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Связь пока есть. Мы знаем, что в соседнем доме большой подвал. Возможно, будем эвакуироваться туда. По звуку взрывы такие же, как мы уже слышали в 2014 году", — рассказала Фокусу Надежда Лисицкая, что постоянно проживает в Краматорске.

По информации жителей города, взрывы были слышны, в частности, со стороны аэродрома "Краматорск".

Издание УП сообщило, что идут ракетные удары по центрам военного управления Киева и Харькова. Также утром 24 февраля был закрыт киевский аэропорт "Борисполь", а все рейсы отменены.

Напомним, президент РФ Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.