Захоплено села Городище та Мілове Луганської області

Також повідомляється про атаки від Луганської області та до Луцька.

У ДСНС України повідомили про перші захоплені окупантами села — це Мілове та Городище. Також повідомляється про обстріл від Луганської області до Луцька.

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Нагадаємо, село Мілове розділене вулицею Дружби із селом Чорткове РФ. Наразі відбувається евакуація мирних жителів із Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Фото: Соцсети

Також розпочався штурм прикордонного міста Щастя.

Евакуація організована зі станцій Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Тим, хто евакуюється самостійно, рекомендується рухатись у бік міста Дніпро.