Україна
Захоплено села Городище та Мілове Луганської області
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Також повідомляється про атаки від Луганської області та до Луцька.
У ДСНС України повідомили про перші захоплені окупантами села — це Мілове та Городище. Також повідомляється про обстріл від Луганської області до Луцька.
Нагадаємо, село Мілове розділене вулицею Дружби із селом Чорткове РФ. Наразі відбувається евакуація мирних жителів із Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Також розпочався штурм прикордонного міста Щастя.
Евакуація організована зі станцій Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Тим, хто евакуюється самостійно, рекомендується рухатись у бік міста Дніпро.