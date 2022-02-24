Украина
Захвачены села Городище и Меловое Луганской области
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Также сообщается про атаки от Луганской области и до Луцка
В ГСЧС Украины сообщили о первых захваченых оккупантами селах – это Меловое и Городище. Также сообщается об обстрелах от Луганской области до Луцка.
Напомним, село Меловое разделено улицей Дружбы с селом Чортковое РФ. Сейчас происходит эвакуация мирных жителей из Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Также начался штурм приграничного города Счастье.
Эвакуация организована со станций Лисичанск, Рубежное, Сватово. Тем, кто эвакуируется самостоятельно, рекомендуется двигаться в сторону города Днепр.