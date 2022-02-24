Захвачены села Городище и Меловое Луганской области

Также сообщается про атаки от Луганской области и до Луцка

В ГСЧС Украины сообщили о первых захваченых оккупантами селах – это Меловое и Городище. Также сообщается об обстрелах от Луганской области до Луцка.

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Напомним, село Меловое разделено улицей Дружбы с селом Чортковое РФ. Сейчас происходит эвакуация мирных жителей из Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Фото: Соцсети

Также начался штурм приграничного города Счастье.

Эвакуация организована со станций Лисичанск, Рубежное, Сватово. Тем, кто эвакуируется самостоятельно, рекомендуется двигаться в сторону города Днепр.