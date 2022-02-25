Батьківщина воєнного часу

Як заспокоїти дітей у критичній ситуації.

Друга доба безперервного страху. Навіть дорослі ледве витримують нервову напругу. Дітям ще складніше. Замкнуті простори бомбосховищ, незвичні та неприємні нові правила поведінки — це може вибити з колії. Але тут раптом виявляється, що батьки, які досі були для дитини втіленням надійності та захисту, самі налякані та страждають від невизначеності свого майбутнього.

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Навіть якщо ви намагаєтеся не показувати дітям свій страх, вони, напевно, його відчувають. Тим часом, у критичній ситуації для них та вашої безпеки важливо, щоб ви могли вчасно їх заспокоїти та контролювати їхню поведінку. Бажаючи полегшити своїм читачам виконання цього нетривіального завдання, ми провели телефонне опитування психологів, що працюють з дітьми, і зібрали три прості практичні рекомендації для батьків.

Порада 1. Завжди підтримуйте зоровий контакт із дитиною, пояснюючи їй те, що відбувається. Часто в такі моменти батьки не помічають, як відводять погляд. Доводиться пояснювати те, що їм не до кінця зрозуміло. Дитина зчитує це як сигнал невпевненості чи гірше того — брехні. Тому подальші рекомендації батьків та правила, які вони озвучують, звучать непереконливо.

Порада 2. Коли з'явиться така нагода, дайте дитині пострибати. Або ще краще пострибайте разом із нею. Хочете вірте, хочете — ні, але ці прості рухи знімають нервову напругу, допомагають дітям упоратися зі стресом. Після розрядки дитині легше буде пристосуватися до незвичної обстановки та прийняти нові правила поведінки.

Порада 3. Використовуйте відволікальні візуальні ефекти. Вони переключають увагу, відволікають від неприємних речей. Якщо під рукою немає нової іграшки, картинки або просто гарної речі, яка могла б відволікти дитину, можна використовувати простий, але дієвий трюк. Крапнути яскравою фарбою в прозорий стаканчик з водою. Спостереження за тим, як фарба розчиняється у воді, часом заворожує навіть дорослого. Колірний малюнок, що виникає при цьому, постійно змінюється і жодна лінія не повторює іншу.