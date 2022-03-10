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Помер Євген Дейдей, колишній нардеп від Одеської області

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Фото: Соцсети | Євген Дейдей минулого року

Про смерть Євгена повідомила його дружина Дарина. В них залишилося троє дітей

Депутат минулого скликання українського парламенту Євген Дейдей помер. Про це повідомила його дружина Дарина, а також друзі та товариші в соцмережах.

Дарина написала в Instagram коротке повідомлення, з якого стає ясно, що її чоловік загинув. Мабуть, у бою.

"Я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті й назавжди залишусь твоєю дружиною", — написала Дарина Дейдей. У пари — троє дітей, первісток, син Денис, народився у 2019 році.

Обставини смерті Дейдея — невідомі. Судячи з останніх фотографій у його Instagram, він вирушив на фронт. Він написав слова співчуття після загибелі товариша Олексія Луганського та зазначив, що "помститься за нього".

Останній пост Євгена Дейдея

Нагадаємо, Євген Дейдей, уродженець міста Рені, воював в АТО з 2014 року, того ж року його обрали до Верховної Ради за списком "Народного фронту", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 2017 році його поранили під час військових дій на Донбасі. Пізніше він працював помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва та координатором батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення "Київ-1".