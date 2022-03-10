Помер Євген Дейдей, колишній нардеп від Одеської області

Про смерть Євгена повідомила його дружина Дарина. В них залишилося троє дітей

Депутат минулого скликання українського парламенту Євген Дейдей помер. Про це повідомила його дружина Дарина, а також друзі та товариші в соцмережах.

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Дарина написала в Instagram коротке повідомлення, з якого стає ясно, що її чоловік загинув. Мабуть, у бою.

"Я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті й назавжди залишусь твоєю дружиною", — написала Дарина Дейдей. У пари — троє дітей, первісток, син Денис, народився у 2019 році.

Обставини смерті Дейдея — невідомі. Судячи з останніх фотографій у його Instagram, він вирушив на фронт. Він написав слова співчуття після загибелі товариша Олексія Луганського та зазначив, що "помститься за нього".

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Нагадаємо, Євген Дейдей, уродженець міста Рені, воював в АТО з 2014 року, того ж року його обрали до Верховної Ради за списком "Народного фронту", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 2017 році його поранили під час військових дій на Донбасі. Пізніше він працював помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва та координатором батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення "Київ-1".