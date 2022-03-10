Скончался Евгений Дейдей, бывший нардеп от Одесской области

О смерти Евгения сообщила его жена Дарина. У них осталось трое детей

Депутат прошлого созыва украинского парламента Евгений Дейдей скончался. Об этом сообщила его супруга Дарина, а также друзья и товарищи в соцсетях.

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Дарина написала в Instagram короткое сообщение из которого становится ясно, что ее супруг погиб. Вероятно, в бою.

"Я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", — написала Дарина Дейдей. У пары – трое детей, первенец – сын Денис, родился в 2019 году.

Обстоятельства смерти Дейдея – неизвестны. Судя по последним фото в его Instagram, он отправился на фронт. Он написал слова сочувствия после гибели товарища Алексея Луганского и отметил, что "отомстит за него".

[ + – ] Последний пост Евгения Дейдея

Напомним, Евгений Дейдей, уроженец города Рени, воевал в АТО с 2014 года, в том же году был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта", был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. В 2017 году был ранен во время военных действий на Донбассе. Позже работал помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева и координатором батальона патрульной службы полиции специального назначения "Киев-1".