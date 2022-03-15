На Полтавщині готуються до посівної, – голова ОВА (відео)

За словами Дмитра Луніна, у регіоні планують засіяти 1,4 млн гектарів і запевняють, що аграріям створено всі умови для роботи.

На тлі все зростаючої тривоги щодо можливого зриву посівної кампанії через російську агресію, що триває, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що регіон готується засівати поля, оскільки аграрії, за його словами, – це ще одна армія, на якій тримається продовольча безпека держави.

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"Повним ходом ми готуємося до початку посівної кампанії. Жодних обмежень руху техніки, персоналу, насіння та добрив, забезпечення пальним, бронювання від призову механізаторів та інших працівників підприємств, жодних вилучень с/г техніки, задіяної в роботі, – на все це можуть розраховувати аграрії. Кожному підставимо плече", — повідомив Лунін у своєму відеозверненні.

[ + – ] Дмитро Лунін повідомив про підготовку до посівної кампанії

За його словами, посівну координуватиме спеціальний штаб при обласній військовій адміністрації, який очолить його заступник Євген Греков.

Найголовніше завдання – засіяти всі поля Полтавщини. А це – 1 мільйон 400 тисяч гектарів площ. Насіння є, добрива теж. У квітні плануємо розпочинати роботи. Наразі аграрії вийшли на поля та займаються підживленням озимих на території 250 тис. га. Вони – у задовільному та хорошому стані", – зазначив чиновник.

Раніше ми писали про те, що війна, розв'язана Росією, штовхає світ до продовольчої кризи, а також чи позначиться зрив посівної кампанії на самих українцях.