Померла вдова українського поета та дисидента Василя Стуса (фото)

Валентина Попелюх померла після тяжкої хвороби на руках свого сина Дмитра. Вона жила у селі під Києвом, де точаться бої з російськими загарбниками.

Вдова відомого українського поета та дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх померла 25 березня на 84-му році життя. Про це написала у Facebook її невістка Тетяна Стус.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де продовжуються бої", – зазначив вона.

Василь Стус та Валентина Попелюх одружилися у 1965 році.

У 1966 році в пари народився син Дмитро – письменник, літературознавець та директор Національного музею Тараса Шевченка в Києві.

Василь Стус – поет, літературознавець, правозахисник та дисидент. Його відносять до покоління радянської інтелігенції "шістдесятників"

У січні 1972 року поета вперше заарештували за "антирадянську діяльність". Майже 9 місяців він пробув у слідчому ізоляторі, а покарання відбував у мордовських та магаданських таборах.

У травні 1980 року його знову заарештували, визнавши особливо небезпечним рецидивістом. Стус загинув у карцері ув'язнення в ніч на 4 вересня 1985 року.