Умерла вдова украинского поэта и диссидента Василия Стуса (фото)

Валентина Попелюх умерла после тяжелой болезни на руках своего сына Дмитрия. Она жила в селе под Киевом, где идут бои с российскими захватчиками.

Вдова известного украинского поэта и диссидента Василия Стуса Валентина Попелюх скончалась 25 марта на 84-м году жизни. Об этом написала в Facebook ее невестка Татьяна Стус.

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"Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих, заботливых руках своего сына Дмитрия. Под взрывы в селе под Киевом, где продолжаются бои", – отметил она.

Василий Стус и Валентина Попелюх поженились в 1965 году.

В 1966 году у пары родился сын Дмитрий – писатель, литературовед и директор Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Василий Стус – поэт, литературовед, правозащитник и диссидент. Его относят к поколению советской интеллигенции "шестидесятникам"

В январе 1972 года поэта первый раз арестовали за "антисоветскую деятельность". Почти 9 месяцев он пробыл в следственном изоляторе, а наказание отбывал в мордовских и магаданских лагерях.

В мае 1980-го его вновь арестовали, признав особо опасным рецидивистом. Стус погиб в карцере в заключении в ночь на 4 сентября 1985 года.