ЗС РФ обстріляли лікарню в окупованій ними ж Балаклії на Харківщині, — голова ОВА

У лікарні перебувають не менше 70 пацієнтів і медиків, усі вони потребують евакуації.

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Російські окупанти обстріляли районну лікарню Балаклії на Харківщині. Будівля сильно пошкоджена. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У лікарні, за словами Синєгубова, перебували приблизно 70 пацієнтів і медперсонал. Усі вони потребують негайної евакуації. Він зазначив, що зараз влада працює над цим і робить усе, щоб врятувати людей.

Він нагадав, що Балаклія тимчасово окупована російськими військами. "Балаклія — це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією — це спроба окупантів звинуватити ЗСУ в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та військова провокація", — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, Синєгубов повідомляв уночі, 28 березня. Як і про те, що Столбовий сам повідомив про своє рішення мешканцям громади.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває людей і руйнує наші міста" — повідомляв Синєгубов і нагадував, що Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за державну зраду. Стовповому загрожує термін не менше 15 років за ґратами.