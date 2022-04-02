ВС РФ обстреляли больницу в оккупированной ими же Балаклее на Харьковщине, — глава ОВА

В больнице находятся не менее 70 пациентов и медиков, все они нуждаются в эвакуации

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Российские оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи Харьковской области. Здание сильно повреждено. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В больнице, по словам Синегубова, находились около 70 пациентов и медперсонал. Все они нуждаются в немедленной эвакуации. Он отметил, что сейчас власти работают над этим и делают все, чтобы спасти людей.

Он напомнил, что Балаклея временно оккупирована российскими войсками. "Балаклея — это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения Россией — это попытка оккупантов обвинить ВСУ в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, о том, что глава Балаклейской территориальной громады Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, Синегубов сообщал ночью, 28 марта. Как и о том, что Столбовой сам сообщил о своем решение жителям громады.

"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города" — сообщал Синегубов и напоминал, что Верховная Рада усилила уголовную ответственность за государственную измену. Столбовому грозит срок не менее 15 лет за решеткой.