У Придністров'ї зростає кількість провокацій та фейків, — командування "Південь" (відео)

За інформацією українських воїнів, через ситуацію, що склалася, посилюють роботу з виявлення колаборантів та агітаторів "російського миру" в Одеському регіоні.

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Окупанти Російської Федерації в Херсонській та Миколаївській областях продовжують підготовку фейкових референдумів, а також підвищили активність провокацій у Придністров'ї. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Оперативне командування "Південь".

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За їхньою інформацією, російські окупанти, перекривши виїзди з населених пунктів, захоплюють будівлі органів місцевої влади, зривають українські прапори й під брязкання зброї та роздачу гуманітарної допомоги збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування.

Триває обстріл Миколаєва системами залпового вогню "Смерч". Уражені житлові будинки мирного населення. Один із мешканців загинув.

Також ворог також продовжує артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів, які вже залишив. Так здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення, яке ворог використовує як мирний щит.

Особливу увагу варто звернути на те, що на Одещині зростає активність провокацій з боку Придністров'я — там набувають поширення інформаційні вкидання про спроби України завдавати превентивних ударів по невизнаній республіці.

Триває контрдиверсійна робота з виявлення колаборантів та агітаторів "російського миру".

Що стосується тактики та дій корабельного угруповання флоту РФ у Чорному морі, то загроза ракетних ударів, як і раніше, залишається високою.

Оперативне командування "Південь" закликає українців дотримуватися всіх заходів безпеки, норм та обмежень воєнного стану, і довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Фокус вже докладно розповідав, що відбувається на окупованих територіях Херсона, Мелітополя та Бердянська.