В Приднестровье растет количество провокаций и фейков, – командование "Юг" (видео)

По информации украинских воинов, из-за сложившейся ситуации усиливается работа по выявлению коллаборантов и агитаторов "русского мира" в Одесском регионе.

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Оккупанты Российской Федерации в Херсонской и Николаевской областях продолжают подготовку фейковых референдумов, а так же повысили активность провокаций в Приднестровье. Об этом сообщает на свой странице в фейсбуке Оперативное командование "Юг".

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По их информации российские оккупанты, перекрыв выезды из населенных пунктов, захватывают здания органов местной власти, срывают украинские флаги и под бряцание оружия и раздачу гуманитарной помощи собирают персональные данные местных для фабрикования результатов голосования.

Продолжаются обстрелы Николаева системами залпового огня "Смерч". Поражены жилые здания мирного населения. Один из жителей погиб.

Так же враг также продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, которые уже оставил. Таким образом, осуществляется и боевое и психологическое давление на местное население, которое враг использует в качестве мирного щита.

Особое внимание стоит обратить на то, что в Одесской области растет активность провокаций со стороны Приднестровья — там получают распространение информационные вбросы о попытках Украины наносить превентивные удары по непризнанной республике.

Продолжается контрдиверсионная работа по выявлению коллаборантов и агитаторов "русского мира".

Что касается тактики и действий корабельной группировки флота РФ в Черном море, то угроза ракетных ударов по-прежнему остается высокой.

Оперативное командование "Юг" призывает украинцев соблюдать все меры безопасности, нормы и ограничения военного положения, и доверять только достоверным источникам информации.

Фокус уже подробно рассказывал, что происходит на оккупированных территориях Херсона, Мелитополя и Бердянска.