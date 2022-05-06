Скасування знижки 50% на поліс "Зелена картка"

Обов'язкова знижка 50% для короткострокових полісів "Зелена картка" для виїзду за кордон буде скасована з 10 травня цього року. Раніше її встановило ​Моторно-транспортне (страхове) бюро України в перші дні війни, щоб підтримати біженців, багато з яких вперше перетинали кордон на авто.

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Повний тариф по Зеленій картці

3 травня на засіданні МТСБУ було ухвалено рішення скасувати знижку 50% на поліси "Зелена картка" терміном дії 15 та 30 днів. Підвищення тарифів — вимушений захід, щоб забезпечити можливість страхових компаній виконувати свої зобов'язання перед клієнтами щодо страхового покриття відповідальності українських водіїв у разі виникнення ДТП за кордоном. У Європі ліміти виплат становлять понад мільйон євро.

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З 10 травня вартість на короткі Зелені карти повернеться до довоєнного часу і становитиме:

15 днів — 788 грн;

30 днів — 1 255 грн.

Ціна на триваліший термін залишиться без змін.

Проте за словами онлайн-сервісу страхування hotline.finance вітчизняна Зелена картка навіть без знижки коштуватиме дешевше, ніж оформлена за кордоном від місцевих страховиків. Наприклад, автоцивілка на 1 рік у Польщі коштуватиме понад 300 євро, тоді як Зелена картка від українського страховика — 200 євро.

Як заощадити на оформленні Зеленої картки

Якщо ви збираєтеся виїжджати за кордон або у вас закінчується термін дії поточного страхування, ви можете оформити Зелену картку заздалегідь, поки ще діє знижка. Hotline.finance рекомендує це робити в режимі онлайн. Поліс можна купити за 3 місяці до початку його активації, вказавши потрібну дату. Процес випуску електронної Зеленої картки на сайті повністю автоматизований. На заповнення анкети й отримання готового страхування на email піде не більше 5 хвилин.

Якщо ви вже перебуваєте за кордоном, ви також можете переоформити своє страхування онлайн, не повертаючись до України.

Поліція та співробітники прикордонної служби перевіряють законність полісу за допомогою унікального QR-коду, розміщеного у договорі.