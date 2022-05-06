Отмена скидки 50% на полис "Зеленая карта"

Обязательная скидка 50% для краткосрочных полисов "Зеленая карта" для выезда за границу на авто будет отменена с 10 мая текущего года. Ранее ее установило Моторно-транспортным (страховым) бюро Украины в первые дни войны, чтобы поддержать беженцев, многие из которых первый раз пересекали границу на автомобиле.

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Полный тариф по Зеленой карте

3 мая на заседании МТСБУ было принято решение отменить скидку 50% на полисы "Зеленая карта" сроком действия 15 и 30 дней. Повышение тарифов — вынужденная мера, чтобы обеспечить возможность страховых компаний выполнять свои обязательства перед клиентами по страховому покрытию ответственности украинских водителей при возникновении ДТП за границей. В Европе лимиты выплат составляют более миллиона евро.

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С 10 мая стоимость на короткие Зеленые карты вернется к довоенному времени и составит:

15 дней — 788 грн;

30 дней — 1 255 грн.

Цена на более длительные сроки останется без изменений.

Однако по словам онлайн-сервиса страхования hotline.finance отечественная Зеленая карта даже без скидки будет стоить дешевле, чем, оформленная за границей от местных страховщиков. К примеру, автогражданка на 1 год в Польше обойдется в более 300 евро, в то время как Зеленая карта от украинского страховщика — 200 евро.

Как сэкономить на оформлении Зеленой карты

Если вы собираетесь выезжать за границу или у вас заканчивается срок действие текущей страховки, вы можете оформить Зеленую карту заранее, пока еще действует скидка. Hotline.finance рекомендует это делать в режиме онлайн. Полис можно купить наперед за 3 месяца до начала его активации, указав нужную дату. Процесс выпуска электронной Зеленой карты на сайте полностью автоматизирован. На заполнение анкеты и получение готовой страховки на email уйдет не более 5 минут.

Если вы уже находится за границей, вы также можете переоформить свою страховку онлайн, не возвращаясь в Украину.

Полиция и сотрудники таможни проверяют законность полиса с помощью уникального QR-кода, размещенного в договоре.