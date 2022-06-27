Реальні справи й реальні мільйони на ЗСУ – це зараз важливіше ніж брудні ігри конкурентів – СЕО Parimatch

Бронежилети, дрони, автівки для військових, апарати ШВЛ, ліки й авто швидкої допомоги для лікарень, гуманітарна допомога, харчі та місця прихистку для тимчасово переміщених осіб – все це стало щоденною реальністю для команди Parimatch. Загалом протягом чотирьох місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на 180 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.

В часи, коли добробут країни вимагав чіткої позиції та безкомпромісних рішень, бренд Parimatch одним з перших засудив військове вторгнення, пішов з ринків рф і білорусі та розпочав масштабно допомагати країні.

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"Вже 4 місяці у нас головні пріоритети – допомога військовим ЗСУ і вимушеним переселенцям, людям які є учасниками й свідками військової агресії росії. Це час об'єднання країни та бізнесу заради спільного майбутнього. Наші реальні справи й мільйони на ЗСУ говорять самі за себе. Це зараз важливіше ніж брудні ігри конкурентів. Ми з України, наша позиція – проукраїнська", – СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Протягом чотирьох місяців війни розмір допомоги Parimatch складає 180 млн – головним чином на адресне забезпечення підрозділів ЗСУ, що беруть безпосередню участь у бойових діях проти агресора. Весь цей час Parimatch закуповує засоби індивідуального захисту і військове обладнання: бронежилети, шоломи, тактичні окуляри, тепловізори, автівки та навіть паливо на прохання командирів військових частин Київської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей.

Підтримку отримують й працівники Parimatch, що перебувають у лавах ЗСУ та ТрО. Їх і їхні бригади компанія постійно забезпечує необхідною амуніцією — бронежилетами, шоломами, тактичною екіпіровкою, а за потреби – автівками, які щоденно допомагають долати великі відстані та евакуювати поранених у Донецькій та Луганській областях.

Підтримка благодійних фондів

Разом з фондом Сергія Притули та тисячами українців були зібрані кошти на 1500 планшетів для військових. Під час матчу збірної України по футболу Parimatch Ukraine зробив найбільший донат – 4,5 млн грн.

Разом з фондом KOLO і допомогою Parimatch назбирали на "маленьке ППО" для бригади штурмової піхоти. Завдяки донату Parimatch в 1 млн грн збір було закрито достроково.

Для вимушено переміщених осіб Parimatch облаштовує спальні місця на заході країни – прихисток отримали понад 4000 людей – додатково передаються набори продуктів харчування, а для медиків придбані апарати ШВЛ та машина швидкої допомоги.

Понад 2 млн гривень переведено на рахунки Мінсоцполітики, фонду дружин і матерів захисників з Маріуполя "Жінки зі Сталі", а також фонд Shakhtar Social ФК "Шахтар".

"Від кожного з нас залежить майбутнє країни і наших дітей – це наша спільна відповідальність. І тут не може бути компромісів", – СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Раніше компанія Parimatch заявила про те, що покидає Білорусь та РФ. У перші дні військової агресії Рада директорів холдингу Parimatch Tech анонсувала безкомпромісне рішення про відкликання франшизи на використання бренду Parimatch у Росії та Білорусі. Вже за кілька тижнів країна-агресор була повністю ізольована як на юридичному, так і технологічному рівні, відключено платформу та відкликано бренд.

Також бренд Parimatch остаточно залишає білоруський ринок, а білоруська компанія виходить зі складу міжнародного холдингу. Щоб завершити процес розірвання відносин та виходу з ринку з дотриманням усіх законів та регуляторних норм, сторони погодили перехідний період, протягом якого послуги залишаються доступними, але бренд вже заборонено використовувати у РБ. Тепер відповідальність за операційну діяльність та фінанси вже несе новий власник. Він також має дбати і про команду, яку бренд змушений залишити у країні. Холдинг, у свою чергу, більше не отримуватиме прибуток від компанії, що оперує в Білорусі, ні сьогодні, ні в майбутньому.