Під Києвом через вибух мосту загинула людина (відео)

За словами голови села Демидів Володимира Підкурганного, через удар блискавки відбулася детонація снаряда. Проїзд можливий через Гостомель. Влада намагається організувати додатковий проїзд через Козаровичі.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в середу, 29 червня, поряд селом Демидів Вишгородського району зруйновано міст через річку Ірпінь. Як можливу причину руйнування називають детонацію через попадання блискавки. За наявними даними, загинув один місцевий житель, ще двоє отримали травми — їм надано допомогу. Про це повідомляють у Telegram-каналі пресслужби Київської адміністрації.

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Голова громади Демидова Володимир Підкурганний підтвердив, що через пошкодження мосту рух неможливий, і уточнив у коментарях користувачам, що відбулася детонація через попадання блискавки.

Місцеві пабліки повідомляють, що зараз проїзд можливий через Гостомель, і що влада також намагається організувати проїзд через Козаровичі.

До місця події залучено рятувальників та екстрених служб. Ведуться слідчі дії для з'ясування причин обвалення. Рух транспорту через міст на якийсь час зупинено.

Що відомо про село Демидів?

У перші дні російського вторгнення села Димер, Демидів, Козаровичі та багато інших на північ від Києва знаходилися під окупацією, оскільки вважалося, що це найшвидший шлях на Київ. Зі столицею цю територію з'єднано двома переправами. Щоб перешкоджати військам РФ наступати на Київ, 25 чи 26 лютого ЗСУ підірвали дамбу на річці Ірпінь, яка веде із Демидова. Друга була зруйнована в ході бойових зіткнень. У результаті, перешкодити росіянам окупувати Київ частково допомогла річка, що розлилася.

Згодом після деокупації Київської області місцеві жителі організували протест з вимогою відновити дамбу.

Раніше Фокус повідомляв, що місцева влада пообіцяла відремонтувати дамбу в Демидові до 1 серпня. Воду почали перекачувати до Київського водосховища через резервний шлюз.

Нагадаємо, що Україна обміняла перших захисників "Азовсталі". Вони повернулися додому у рамках масштабного обміну на російських військових. Загалом вдалося повернути 144 військовослужбовці.