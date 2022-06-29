Под Киевом из-за взрыва моста погиб человек (видео)

По словам главы села Демидов Владимира Пидкурганного, из-за удара молнии произошла детонация снаряда. Проезд возможен через Гостомель. Власти пытаются организовать дополнительный проезд через Козаровичи.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в среду, 29 июня, рядом селом Демидов Вышгородского района был разрушен мост через реку Ирпень. В качестве возможной причины разрушения называют детонацию из-за попадания молнии. По имеющимся данным, погиб один местный житель, еще два получили травмы — им оказана помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Киевской администрации.

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Глава громады Демидова Владимир Пидкурганный подтвердил, что из-за повреждения моста движение невозможно, и уточнил в комментариях пользователям, что произошла детонация из-за попадания молнии.

Местные паблики сообщают, что сейчас проезд возможен через Гостомель, и что власти также пытаются организовать проезд через Козаровичи.

К месту происшествия привлечены спасатели и экстренные службы. Ведутся следственные действия для выяснения причин обрушения. Движение транспорта через мост на время остановлено.

Что известно про село Демидов?

В первые дни российского вторжения села Дымер, Демидов, Козаровичи и многие другие к северу от Киева находились под оккупацией, поскольку, считалось, что это самый быстрый путь на Киев. Со столицей эту территория соединена двумя переправами. Чтобы препятствовать войскам РФ наступать на Киев, 25 или 26 февраля ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень, которая ведет из Демидова. Вторая была разрушена в ходе боестолкновений. В итоге, помешать россиянам оккупировать Киев отчасти помогла разлившаяся река.

Впоследствии, после деоккупации Киевской области, местные жители организовали протест с требованием восстановить дамбу.

Ранее Фокус сообщал, что местные власти пообещали отремонтировать дамбу в Демидове до 1 августа. Воду начали перекачивать в Киевское водохранилище через резервный шлюз.

Напомним, что Украина обменяла первых защитников "Азовстали". Они вернулись домой в рамках масштабного обмена на российских военных. В общей сложности удалось вернуть 144 военнослужащего.