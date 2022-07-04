За підтримки Parimatch Foundation 300 дітей відвідують літні спортивні табори

Цього літа міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation в рамках програми "Допомога Україні" профінансував організацію спортивних таборів для фізичної та психологічної реабілітації дітей, які постраждали від російської воєнної агресії в Україні. Фонд взяв на себе всі витрати по організації таборів в трьох країнах.

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– Діти – це наше майбутнє і наше головне завдання зробити все можливе, щоб вони відчували себе захищеними, щоб змогли відволіктися від тривожної буденності та занурилися в атмосферу радості, спорту, спілкування з однолітками. Ми прагнемо зберегти дитинство українській малечі. Кожен з нас розуміє наскільки дітям необхідний літній відпочинок та оздоровлення, саме тому Фонд Parimatch Foundation ініціював створення спортивних таборів, де діти зможуть не тільки зарядитися позитивною атмосферою, обрати собі спортивне хобі, а також отримати підтримку від психологів та коучів в цей непростий час, – розказала про проєкт Президент благодійного фонду Катерина Білоруська.

За ініціативи Фонду понад 300 дітей зможуть відпочити в таборах як в України, так і за кордоном.

Вже 1 липня стартує перша зміна в одному з найкращих таборів мальовничого Закарпаття, яка триватиме два тижні. Наступна зміна тут запланована на початок серпня.

Табір прийме 200 дітей різних вікових груп, з різних куточків України. Протягом 14 днів на дітей чекає насичена програма. Для дітей заплановані заняття з йоги, футболу, волейболу, танці, гімнастика, походи і плавання. Діти будуть поділені на групи відповідно до віку та спортивної підготовки та будуть займатися з окремим спортивним наставником та тренером зі спеціалістів табору "Водограй". Крім того, діти зможуть обрати собі гуртки за інтересами: музика, співи, малювання, журналістика, блогінг, вебдизайн, іноземні мови, т.і. Розклад занять різноманітний та підходить як для малечі, так і для підлітків.

Ще однією особливістю програми табору — є патріотичне виховання молоді та ознайомлення з структурою держави, її головними цінностями та здобутками. Саме тому кожен день у таборі буде присвячений окремій темі. Це може бути "День Сили Духу та згуртованості", "День економіки та фінансової грамотності" чи "День виборів та демократії". Кожен учасник табору буде залучений у квестах, конференціях, концертах.

Крім цього, 3 липня стартує перша зміна роботи табору на Кіпрі. З липня по серпень кемп BySport відвідають понад 50 дітей з України, які зможуть не лише відпочити у сонячній країні, а й ознайомитися з її культурою та традиціями. Як і в Україні кіпрський табір робитиме акцент на спорт та різноманітні тренування. Кожен день діти матимуть розклад спортивних занять, і звичайно відпочиватимуть на пляжі, купатимуться в морі, та будуть залучені в програмі ментального розвантаження дітей, яку підготували наші партнери міжнародний фонд Hope for Children.

А ще Parimatch Foundation готує сюрприз для всіх дітей, які відвідають табори як в Україні, так і на Кіпрі — зустріч з відомими спортсменами, які проведуть цілий день з дітьми, поділяться своїми історіями успіху та спортивними секретами.

Остаточний закордонний табір прийматиме 50 дітей з України в серпні. Для кожного це буде можливість оздоровитися та набратися сил перед новим навчальним роком.

Parimatch Foundation впевнений, що кожна дитина України мала б цього літа отримати необхідний відпочинок та заряд енергії. В першу чергу до таборів були запрошені діти-переселенці з Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей, діти з багатодітних родин Київщини, Львівщини та Тернопільщини, а також діти, чиї батьки постраждали на війні або саме зараз захищають Україну на фронті. Також, до табору їдуть діти-спортсмени з Миколаївщини.

Parimatch Foundation робив та продовжує робити усе можливе, аби покращити здоров'я та добробут суспільства, надаючи дітям рівні можливості та доступ до занять спортом і навчання. Саме тому дитячі табори під патронатом фонду головний акцент зробили саме на спорті, фізичній та руховій активності. Ми впевнені, що спорт допоможе покращити ментальне здоров’я дітей. Під час перебування дітей в таборах окрема увага буде приділена їхній психологічній реабілітації. На сьогодні, це пріоритетний напрямок роботи, який підтримує Фонд. Тому, в програму всіх таборів входить арттерапія, групова робота з дітьми з подолання страхів, стресу, агресії.

У Фонді впевнені, що кожен день проведений у таборах від Parimatch Foundation стане незабутнім для дітей, і літо-2022 спокійним, затишним, сповненим любов’ю та підтримкою.

Раніше компанія Parimatch заявила про те, що покидає Білорусь та РФ. У перші дні військової агресії Рада директорів холдингу Parimatch Tech анонсувала безкомпромісне рішення про відкликання франшизи на використання бренду Parimatch у Росії та Білорусі. Вже за кілька тижнів країна-агресор була повністю ізольована як на юридичному, так і технологічному рівні, відключено платформу та відкликано бренд.

Також бренд Parimatch остаточно залишає білоруський ринок, а білоруська компанія виходить зі складу міжнародного холдингу. Щоб завершити процес розірвання відносин та виходу з ринку з дотриманням усіх законів та регуляторних норм, сторони погодили перехідний період, протягом якого послуги залишаються доступними, але бренд вже заборонено використовувати у РБ. Тепер відповідальність за операційну діяльність та фінанси вже несе новий власник. Він також має дбати і про команду, яку бренд змушений залишити у країні. Холдинг, у свою чергу, більше не отримуватиме прибуток від компанії, що оперує в Білорусі, ні сьогодні, ні в майбутньому.