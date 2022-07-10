З 11 липня в Україні почнуть штрафувати за будь-яке куріння у громадських місцях

Під заборону тепер підпадають не лише звичайні цигарки, а й електронні, а також нагрівальні пристрої, кальяни та трав'яні вироби.

З 11 липня набуває чинності заборона на паління у громадських місцях, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він нагадав, що у грудні 2021 року Рада посилила антитютюнові обмеження, і тепер нововведення починають діяти. Зокрема, забороняється будь-яке куріння у громадських місцях, зокрема електронних сигарет, нагрівальних пристроїв, кальянів та трав'яних виробів, а в закладах громадського харчування більше не буде зон чи приміщень для куріння.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами Радуцького, порушення закону коштуватиме українцям 51-350 грн штрафу, заклади громадського харчування можуть оштрафувати на суму 3-15 тис. грн.

Закон також запроваджує заборону на продаж неповнолітнім тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Продаж ним таких виробів каратиметься штрафом у розмірі 1020 грн, за повторне порушення протягом року покарають штрафом у розмірі 10 200 грн.

"Зазначу, що закон №1978, ухвалений Верховною Радою, наближає нас до європейського законодавства. Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Відповідно, закон — це ще один крок на шляху євроінтеграції", — наголосив Михайло Радуцький.

Скільки в Україні курців?

Водночас він констатує, що соцопитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що 80% українців схвалюють заборону куріння у громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагріву. 92% опитаних підтримують заборону продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет.

Однак це дослідження показало, що через війну в Україні побільшало щоденних курців: проти 2020 роком їх кількість зросла з 23,1% до 28,3%.

"Починають курити ті, хто кинув багато років тому. Нині ми можемо сприймати це лише як прикрий факт, — зазначив Радуцький. — Але сподіваюся, що в майбутньому вдасться переламати негативну тенденцію, спонукати людей знаходити інші інструменти для нейтралізації негативних емоцій та стресу".

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада проголосувала за цей закон. Зокрема, він також забороняє продавати деякі види сигарет: самокрутки та тютюн для них, сигарети з капсулами, тютюнові вироби з вітамінами чи добавками, що змінюють колір. Крім того, під забороною опиняться ті сигарети, в яких міститься нікотину понад 1 мг, смоли — 10 мг, монооксиду вуглецю — 10 мг.