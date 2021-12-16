В Україні заборонили продавати деякі види цигарок: що треба знати

Під обмеження потрапили міцні й ароматизовані сигарети. А кальяни заборонили курити в громадських місцях і "закладах ресторанного господарства".

Верховна Рада України 16 грудня ухвалила закон про охорону охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Про це йдеться на вебсайті парламенту.

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Тепер в Україні не можна рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини до них.

Заборонено продавати такі види цигарок:

якщо диму однієї сигарети міститься нікотину більш ніж 1 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

якщо на упаковці тютюнових виробів є елементи, які рекламують чи мотивують їх вживати. Також на пачках не повинно бути цифр із вмістом нікотину, смоли, монооксиду вуглецю;

самокрутки та тютюн для них;

ароматизовані сигарети, у тому числі з капсулами у фільтрі;

тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном, таурином або добавками, що змінюють колір диму, що полегшують затягування диму або засвоєння нікотину.

[ + – ] Не можна, щоб цигарки містили ароматичні добавки

У законі детально прописані всі місця, де заборонено курити тютюнові вироби, електронні сигарети та кальяни.

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях і на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях і на території навчальних закладів;

у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і установ фізичної культури та спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у державних установах;

у приміщеннях підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

у готелях і гуртожитках;

на дитячих майданчиках;

у під'їздах житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті, включаючи таксі;

на вокзалах і зупинках маршрутних транспортних засобів.

В аеропортах мають бути спеціально відведені місця для куріння з графічним знаком і текстом такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю". Місця для куріння в аеропортах потрібно обладнати витяжною вентиляцією, їхня площа не може перевищувати 5% відсотків площі всього аеропорту.

Виробників тютюнових виробів зобов'язали збільшити площу медичних попереджень на пачках цигарок. Написи повинні покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхні пачки, доповнюватись фотографіями та малюнками про шкоду куріння. Їхня висота повинна бути не менше 44 мм, а ширина – 52 мм.

[ + – ] Забороняється курити на вокзалах і зупинках громадського транспорту

Парламентарі передбачили штрафи за продаж цигарок неповнолітнім у розмірі 1020 гривень за перший раз. У разі повторного порушення за рік штраф становитиме вже 10 200 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що куріння викликає різні захворювання, від яких щороку помирає 85 тисяч українців.

Нагадаємо, що нардепи раніше пропонували продавати тютюнові вироби й електронні сигарети лише в спеціальних торгових точках.

Також Фокус писав про підвищення державного акцизу на цигарки на 20% щороку. Завдяки такій мірі пачка цигарок в Україні скоро коштуватиме 100 гривень.