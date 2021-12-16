В Украине запретили продавать некоторые виды сигарет: что надо знать

Под ограничения попали крепкие и ароматизированные сигареты. А кальяны запретили курить в общественных местах и "заведениях ресторанного хозяйства".

Верховная Рада Украины 16 декабря приняла закон об охране здравоохранения населения от вредного влияния табака. Об этом говорится на сайте парламента.

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Теперь в Украине нельзя рекламировать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним.

Запрещено продавать такие виды сигарет:

если в дыму одной сигареты содержится никотина более чем 1 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;

если на упаковке табачных изделий есть элементы, которые рекламируют или мотивируют употреблять их. Также на пачках не должно быть цифр с содержанием никотина, смолы, монооксида углерода;

самокрутки и табак для них;

ароматизированные сигареты, в том числе с капсулами в фильтре;

табачные изделия с витаминами, кофеином, таурином или добавками, меняющими цвет дыма, облегчающие затяжки дыма или усвоение никотина.

[ + – ] Нельзя, чтобы сигареты содержали ароматические добавки

В законе детально прописаны все места, где запрещено курить табачные изделия, электронные сигареты и кальяны:

в лифтах и ​​таксофонах;

в помещениях и на территории заведений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в государственных учреждениях;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в гостиницах и общежитиях;

на детских площадках;

в подъездах жилых домов;

в подземных переходах;

в общественном транспорте, включая такси;

на вокзалах и остановках маршрутных транспортных средств.

В аэропортах должны быть специально отведенные места для курения с графическим знаком и текстом следующего содержания: "Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью". Места для курения в аэропортах нужно оборудовать вытяжной вентиляцией, их площадь не может превышать 5% процентов площади всего аэропорта.

Производителей табачных изделий обязали увеличить площадь медицинских предупреждений на пачках сигарет. Надписи должны покрывать 65% внешней передней и задней поверхности пачки, дополняться фотографиями и рисунками о вреде курения. Их высота должна быть не менее 44 мм, а ширина – 52 мм.

[ + – ] Запрещается курить на вокзалах и остановках общественного транспорта

Парламентарии предусмотрели штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним в размере 1020 гривен за первый раз. В случае повторного нарушения за год штраф составит уже 10 200 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что курение вызывает различные заболевания, от которых умирает ежегодно 85 тысяч украинцев.

Напомним, что нардепы ранее предлагали продавать табачные изделия и электронные сигареты только в специальных торговых точках.

Также Фокус писал о повышении государственного акциза на сигареты на 20% каждый год. Благодаря такой мере пачка сигарет в Украине скоро будет стоить 100 гривен.