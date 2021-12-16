В Украине запретили продавать некоторые виды сигарет: что надо знать
Под ограничения попали крепкие и ароматизированные сигареты. А кальяны запретили курить в общественных местах и "заведениях ресторанного хозяйства".
Верховная Рада Украины 16 декабря приняла закон об охране здравоохранения населения от вредного влияния табака. Об этом говорится на сайте парламента.
Теперь в Украине нельзя рекламировать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним.
Запрещено продавать такие виды сигарет:
- если в дыму одной сигареты содержится никотина более чем 1 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;
- если на упаковке табачных изделий есть элементы, которые рекламируют или мотивируют употреблять их. Также на пачках не должно быть цифр с содержанием никотина, смолы, монооксида углерода;
- самокрутки и табак для них;
- ароматизированные сигареты, в том числе с капсулами в фильтре;
- табачные изделия с витаминами, кофеином, таурином или добавками, меняющими цвет дыма, облегчающие затяжки дыма или усвоение никотина.
В законе детально прописаны все места, где запрещено курить табачные изделия, электронные сигареты и кальяны:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в государственных учреждениях;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в гостиницах и общежитиях;
- на детских площадках;
- в подъездах жилых домов;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте, включая такси;
- на вокзалах и остановках маршрутных транспортных средств.
В аэропортах должны быть специально отведенные места для курения с графическим знаком и текстом следующего содержания: "Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью". Места для курения в аэропортах нужно оборудовать вытяжной вентиляцией, их площадь не может превышать 5% процентов площади всего аэропорта.
Производителей табачных изделий обязали увеличить площадь медицинских предупреждений на пачках сигарет. Надписи должны покрывать 65% внешней передней и задней поверхности пачки, дополняться фотографиями и рисунками о вреде курения. Их высота должна быть не менее 44 мм, а ширина – 52 мм.
Парламентарии предусмотрели штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним в размере 1020 гривен за первый раз. В случае повторного нарушения за год штраф составит уже 10 200 гривен.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что курение вызывает различные заболевания, от которых умирает ежегодно 85 тысяч украинцев.
Напомним, что нардепы ранее предлагали продавать табачные изделия и электронные сигареты только в специальных торговых точках.
Также Фокус писал о повышении государственного акциза на сигареты на 20% каждый год. Благодаря такой мере пачка сигарет в Украине скоро будет стоить 100 гривен.