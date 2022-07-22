Знову спека. Прогноз погоди у Києві на вихідні

На киян чекають спекотні вихідні, проте вечір неділі закінчиться дощем.

Після прохолодного тижня до Києва повертається спека. На вихідних 23-24 липня температура досягне +29…+31 градусів, проте недільний вечір може бути дощовим. Про це повідомляє Синоптик.

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У суботу, 23 липня, вранці в Києві небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Без опадів. Температура вранці буде свіжою, +18.. +22 градуси, і протягом дня підніметься до +29.

У неділю, 24 липня, перша половина дня в Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. При цьому вдень стовпчик термометра досягне 31 градуса вище за нуль.

За прогнозом українського Гідрометцентру, у суботу, 23 липня, по всій території України запанує тепла літня погода. Дощ грозить лише мешканцям Донецької і Луганської областей.

Неділя, 24 липня, виявиться дощовою для більшості областей України.

Нагадаємо, раніше у КМВА розповіли, які парки та сквери Києва все ще небезпечні для відвідування через ризик мін. Відвідувати не рекомендується частину парку "Лиса гора", частину парку "Кіото", частину парку "Пуща-Водиця" та низку інших парків. Більше про це можна прочитати у дайджесті останніх київських новин ukr.net.