Снова жара. Прогноз погоды в Киеве на выходные

Киевлян ждут жаркие выходные, однако вечер воскресенья окончится дождем.

После прохладной недели в Киев возвращается жара. На выходных 23-24 июля температура достигнет +29…+31 градуса, однако, воскресный вечер может быть дождливым. Об этом сообщает Синоптик.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В субботу, 23 июля утром в Киеве небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Температура с утра будет свежей, +18..+22 градуса, и в течение дня поднимется до +29.

В воскресенье, 24 июля первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. При этом днем столбик термометра достигнет 31 градуса выше нуля.

Согласно прогнозу украинского Гидрометцентра, в субботу, 23 июля, по всей территории Украины воцарится теплая летняя погода. Дождь грозит только жителям Донецкой и Луганской областей.

Воскресенье, 24 июля, окажется дождливым для большинства областей Украины.

Напомним, ранее в КМВА рассказали, какие парки и скверы Киева все еще опасны для посещения из-за риска мин. Посещать не рекомендуется часть парка "Лысая гора", часть парка "Киото", часть парка "Пуща-Водица" и ряд других парков.