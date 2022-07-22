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Снова жара. Прогноз погоды в Киеве на выходные

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Киевлян ждут жаркие выходные, однако вечер воскресенья окончится дождем.

После прохладной недели в Киев возвращается жара. На выходных 23-24 июля температура достигнет +29…+31 градуса, однако, воскресный вечер может быть дождливым. Об этом сообщает Синоптик.

В субботу, 23 июля утром в Киеве небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Температура с утра будет свежей, +18..+22 градуса, и в течение дня поднимется до +29.

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В воскресенье, 24 июля первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. При этом днем столбик термометра достигнет 31 градуса выше нуля.

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Согласно прогнозу украинского Гидрометцентра, в субботу, 23 июля, по всей территории Украины воцарится теплая летняя погода. Дождь грозит только жителям Донецкой и Луганской областей.

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Воскресенье, 24 июля, окажется дождливым для большинства областей Украины.

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Напомним, ранее в КМВА рассказали, какие парки и скверы Киева все еще опасны для посещения из-за риска мин. Посещать не рекомендуется часть парка "Лысая гора", часть парка "Киото", часть парка "Пуща-Водица" и ряд других парков.