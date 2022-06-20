Парки и скверы Киева: какие из них до сих пор опасны из-за мин

В большинстве зеленых зон столицы можно гулять спокойно, но есть уголки, в которых пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы.

По крайней мере, восемь парков и скверов в столице Украины по состоянию на 20 июня еще нельзя посещать из-за риска подорваться на минах. Об этом сообщили в официальном телеграмме-канале Киевской городской военной администрации.

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Представители городских властей сообщили, что все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы.

По результатам этих обследований опасными признали следующие зеленые уголки столицы:

часть парка "Лысая гора";

часть парка "Киото";

парк "Борцов за свободу и независимость";

парк "Деснянский";

парк "Муромец";

часть парка на острове Труханов;

часть парка "Пуща-Водица";

часть Мариинского парка.

"Все остальные парки — безопасны для посещения", — отметили в столичной городской военной администрации.

Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.

Ранее мы писали о том, что российская армия оставила после себя в Киеве много неразорванных боеприпасов и заминированных участков. В частности, речь идет о неразорванных боеприпасах, минных полях и пастах. Над решением этой проблемы до сих пор работают саперы и спасатели.

К слову, недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал эвакуированных горожан не спешить возвращаться в столицу. По его словам, угроза ракетных обстрелов города сохраняется.