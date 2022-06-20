Парки та сквери Києва: які з них досі небезпечні через міни

У більшості зелених зон столиці можна гуляти спокійно, але є куточки, у яких піротехніки виявили вибухонебезпечні предмети

Принаймні вісім парків та скверів у столиці України станом на 20 червня ще не можна відвідувати через ризик підірватися на мінах. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

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Представники міської влади повідомили, що всі парки та сквери у Києві обстежені на вибухонебезпечні предмети.

За результатами цих обстежень небезпечними визнали такі зелені куточки столиці:

частину парку "Лиса гора";

частину парку "Кіото";

парк "Борців за свободу та незалежність";

парк "Деснянський";

парк "Муромець";

частину парку на острові Труханів;

частину парку "Пуща-Водиця";

частину Маріїнського парку.

"Усі інші парки — безпечні для відвідування", – зазначили у столичній міській військовій адміністрації.

Зауважимо, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

Раніше ми писали про те, що російська армія залишила після себе в Києві багато нерозірваних боєприпасів та замінованих ділянок. Зокрема, йдеться про нерозірвані боєприпаси, мінні поля та пасти. Над розв'язанням цієї проблеми досі працюють сапери та рятувальники.

До слова, не так давно мер Києва Віталій Кличко закликав евакуйованих містян не поспішати повертатися до столиці. За його словами, загроза ракетного обстрілу міста зберігається.