Олексій Вадатурський: як загинув і чим відомий власник аграрного гіганта "Нібулон"

Один із найбагатших бізнесменів України загинув у своєму будинку разом із дружиною під час удару російських військ по Миколаєву. Фокус зібрав подробиці загибелі Вадатурського та деталі його кар'єри.

31 липня під час масованого ракетного удару російських військ по Миколаєву загинув генеральний директор однієї з найбільших сільськогосподарських компаній України "Нібулон", 74-річний Олексій Вадатурський разом із дружиною. У 2021 році бізнесмен посів 24-е місце в рейтингу найбагатших людей України за версією Forbes зі статками 430 млн доларів. Фокус розібрався, що відомо про Олексія Вадатурського та його бізнес, а також зібрав деталі загибелі підприємця.

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Олексій Вадатурський: що про нього відомо

[ + – ] Олексій Вадатурський

Бізнесмен народився 8 вересня 1947 року в селі Бендзарі на Одещині. 1971 року закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова. Після чого почав працювати на Трикратському комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, потім обійняв посаду головного інженера. З 1980 до 1991 року працював на посаді начальника виробничого відділу, заступника начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. В 1991 заснував сільськогосподарське підприємство "Нібулон" і був його генеральним директором до самої смерті.

Компанія займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва. Також "Нібулон" займався суднобудуванням. За 2021 рік компанія транспортувала українськими річками рекордні 4,15 млн т різних вантажів. "Нібулон" — найбільший в Україні оператор елеваторних потужностей та другий за обсягом експортер зерна, після компанії бізнесмена Андрія Веревського "Кернел", з виручкою 1,5 млрд. доларів. Забезпечує доставку флотом, побудованим на власній верфі, до складу якого входять 82 одиниці барж, буксирів та плавкранів.

У 2007 році був нагороджений званням Героя України "за значний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу".

1 листопада 2018 року уряд РФ запровадив санкції проти 322 громадян України, включаючи Олексія Вадатурського.

У вересні 2020 року потрапив на обкладинку української версії журналу Forbes. 2021 року посів 24-е місце у рейтингу найзаможніших українців за версією журналу — його активи журналісти тоді оцінили у 430 млн доларів.

[ + – ] Вадатурська на обкладинці Forbes

Також бізнесмен фігурує у рейтингу найбагатших українців за версією видання Фокус за 2021 рік на 12 місці з капіталом 876 млн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ 24 лютого Олексій Вадатурський залишався в Україні, заявили у "Нібулоні".

Син підприємця Андрій Вадатурський є співвласником "Нібулону" та головою наглядової ради підприємства. Вадатурський-молодший працює на компанію із 2000-х років. У минулому скликанні скликанні Верховної Ради було обрано від мажоритарного округу Миколаївської області від партії "Блок Петра Порошенка". До парламенту 9-го скликання обратися Андрію Вадатурському не вдалося.

Загибель Олексія Вадатурського: деталі

У "Нібулоні" повідомили, що гендиректор і засновник компанії загинув разом із дружиною Раїсою Вадатурською під час ворожого обстрілу Миколаєва 31 липня. За даними голови обласної ради Ганни Замазєєвої, під час ракетного удару по місту було випущено близько 40 снарядів, керівник ОВА Віталій Кім назвав обстріл найсильнішим у місті за весь час повномасштабної війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загибель Вадатурського сталася внаслідок прямого влучення російської ракети у його будинок.

Зі свого боку радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що загибель бізнесмена внаслідок нічного обстрілу Миколаєва була не випадковістю, а умисним вбивством.

"Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні і великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню — не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", — Заявив Подоляк.

Раніше зі схожою версією виступив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"Вважаю, що загибель власника однієї з найбільших зернових компаній "Нібулон" Олексія Вадатурського під час нічного російського ракетного удару по Миколаєву, є нічим іншим, ніж умисним вбивством!.. На відео цього величезного будинку після обстрілів ви побачите, що ракета прилетіла саме в ту частину, де знаходилася спальня вбитих Олексія та Раїси Вадатурських", — написав автор публікації.

Також екснардеп зазначив, що загиблий бізнесмен розробляв альтернативні шляхи експорту українського зерна на зовнішній ринок в обхід одеських портів, по яким було укладено "зернову угоду" у Стамбулі за участю ООН, Туреччини, України та Росії.

На загибель Вадатурського внаслідок атаки військ РФ уже відреагували проросійські телеграм-канали. В одній із публікацій сказано, що бізнесмен нібито спонсорував українську армію. Коментуючи цю інформацію, головний редактор каналу RT, агентств Sputnik та "Россия Сегодня", російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що загибель Вадатурського є "денацифікацією в дії"

"Шкода тільки, що інформацію про те, що денацифікація йде і йде правильно, ми знову отримуємо з українських джерел", — написала Симоньян.

Крім цього, пропагандистка, посилаючись на анонімного "місцевого активіста", який нібито знайомий з Вадатурським, написала, що підприємець сильно виступав проти Росії і принципово відмовлявся працювати з російськими компаніями, нібито "був людиною Порошенка" (п'ятого президента України Петра Порошенка) і "відчував неприязнь" до чинного глави держави Володимира Зеленського. На підставі цього Симоньян висловила думку, що загибель Вадатурського сталася за "особистим замовленням функціонерів" Офісу президента. Якогось підтвердження вищезазначеним словам глава RT не навела.

Загибель Олексія Вадатурського: реакція соцмереж

[ + – ] Олексій Вадатурський

Євген Черняк, власник алкогольних заводів, голова наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits, 19 місце у списку Forbes-2021: "Наставник, учитель для багатьох, хороша людина, Герой України... Коли ми з ним були у нього на заводі, йому посміхалися люди, не просто віталися, а посміхалися, він знав їх усіх на ім'я, простих робітників, але жорстко критикував владу, часто й по-справі, не приховуючи, публічно висловлював свою позицію… Любив дуже Україну та людей, казав що любов — це означає не прощати, а вчити і підказувати і не бути байдужим... Шок Біль та Сльози ".

Олексій Гончаренко, народний депутат від партії "Європейська солідарність": "Вічна пам'ять герою України Олексію Вадатурському... Він міг спокійно виїхати з країни. Міг переїхати в безпечне місце. Але залишився у своєму місті, зі своїми людьми, зі своїми підлеглими... Таких людей більше не роблять. Співчуття сім'ї. Олексій Опанасович народився у Подільському районі в селі Бенцари. Це мій округ. Будемо ставити там пам'ятник".

Давид Арахамія, народний депутат, лідер фракції "Слуга народу": "Тяжка втрата для Миколаївщини та всієї України… Справжній патріот, аграрій, суднобудівник, власник легендарної компанії "Нібулон", бізнесмен, який вірив у свою країну і не покинув її навіть у війну. Неможливо передати біль усіх, хто знає Олексія Опанасовича. Щирі співчуття родині та близьким. Ми обов'язково помстимося за всіх, кого вбила росія".

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради: "Олексій Вадатурський багато зробив для України. І зробив би ще більше, якби не прокляті рашисти... Війна забирає найкращих. 158 днів наша країна в скорботі. Щирі співчуття рідним усіх загиблих українців".

Олександр Ткаченко, міністр культури: "Завдяки співпраці з ним ми запустили туристичний маршрут "Київ — Канів — Київ" на теплоході "Ракета". Перед війною ми збиралися розширювати маршрути регулярних туристичних поїздок по Дніпру та робити Україну привабливішою з туристичного погляду. Він залишив великий внесок у розвиток нашої країни. Глибокі співчуття сім'ї".