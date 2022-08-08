Зеленський доручив Шмигалю розібратися з ліцензіями російського букмекера 1xBet на роботу в Україні, — ЗМI

Президент України Володимир Зеленський дав завдання прем’єр-міністру Денису Шмигалю провести перевірку роботи російського букмекера 1xBet в Україні та вирішити питання з забороною його роботи в країні.

Таким чином, як повідомляє УНIАН, президент відреагував на петицію українців з вимогою заборонити роботу даного оператора азартних ігор в Україні, яка за тиждень набрала більше 26 тисяч голосів.

Нагадаємо, що у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 30 березня 2022 року, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей надала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення в Україні букмекерської діяльності та роботу онлайн-казино російського оператора 1xBet, що підтримує російську агресію проти України та якого підозрюють в роботі на російські спецслужби.

В своїй відповіді на петицію Зеленський доручив прем’єр-міністру Шмигалю вирішити питання роботи 1xBet разом з правоохоронними органами. При цьому президент звернув увагу, що умовами ліцензування операторів азартних ігор введено обмеження на ліцензування тих заявників, які контролюються резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Враховуючи те, що ТОВ "Твоя беттінгова компанія" надала в КРАІЛ документи про роботу під торгівельною маркою 1xBet, що зареєстрована на кіпрську фірму Navasard Limited, яка належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну, слід розуміти, що КРАІЛ не мала права надавати ліцензії цьому заявнику. Однак, як раніше заявляли в КРАІЛ, в комісії не побачили російського сліду в оператора 1xBet.

Окрім того, Зеленський у своїй відповіді на петицію також зазначив, що обмеження на ліцензування операторів азартних ігор застосовуються й на тих заявників, що пов’язані з особами, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Як відомо, громадська діячка Тетяна Локацька подала заяву в Раду національної безпеки та оборони з вимогою накласти санкції на всі юридичні та фізичні особи, що пов’язані з російським букмекером 1xBet.

Як раніше повідомлялось, що на посадових осіб ТОВ "Твоя беттінгова компанія" у квітні 2022 року, вже після отримання цією фірмою ліцензій на роботу 1xBet в Україні, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та спроб насильницької зміни кордонів України чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Нещодавно також було оприлюднено відеозапис від 29 травня 2022 року, на якому під символікою 1xBet російський реп-виконавець стверджує, що в розбомблених окупантами дитячих садках в Маріуполі "сиділи пацани з Азова", а українці нібито "бомбили старих та дітей на Донбасі". Окрім того, як виявили журналісти проекту InformNapalm, платежі для букмекера 1XBet проводять російські банки та платіжні системи.

Питання заборони роботи 1xBet в Україні обговорюється в українському медіа-просторі вже декілька місяців, але поки що державні органи жодним чином не відреагували на нього та веб-сайти 1xBet продовжують працбвати в Україні.