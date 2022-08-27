Побачення з присмаком клофеліну. В Ірпені випадковий знайомий пограбував жінку

51-річний чоловік на ім'я Алі підсипав жінці в алкоголь порошок, випивши який вона втратила свідомість. Зловмиснику тільки цього й треба було.

Знайомство на вулиці з чоловіком і побачення, що відбулося за ним, закінчилося для мешканки Ірпеня головним болем і втратою цінних речей, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За словами правоохоронця, Олена, так звати постраждалу, познайомилася з кавалером на вулиці та запросила його до себе додому. Опинившись у квартирі жінки, 51-річний Алі підсипав їй у спиртне медпрепарат сильної дії, а коли вона "відключилася", обікрав її житло, забравши золото й коштовності.

У затриманні зловмисника правоохоронцям допомогли небайдужі сусіди потерпілої, які заздалегідь потурбувалися про заходи бази небезпеки для будинку, де живуть. Завдяки камерам відеоспостереження на під'їзді поліцейські отримали інформацію, яка допомогла їм оперативно затримати клофелінника. На записі видно, як пара входить у будинок, а жінка тримає букет квітів у руках.

Розслідування інциденту продовжується.

Нєбитов закликав громадян бути уважними та ніколи не втрачати пильності під час спілкування з незнайомими людьми.

Раніше ми писали про те, що в одному з київських спортзалів пограбували народного депутата від фракції "Слуга народу" Антона Швачка. З його шафки вкрали сумку з гаманцем, документами й іншими особистими речами. Сумку й документи пізніше знайшли в смітнику біля спортивного клубу, а ось 30 тисяч гривень зникли безвісти.