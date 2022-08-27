Свидание с привкусом клофелина. В Ирпене случайный знакомый ограбил женщину

51-летний мужчина по имени Али подсыпал женщине в алкоголь порошок, выпив который, она потеряла сознание. Злоумышленнику только этого и надо было.

Знакомство на улице с мужчиной и последовавшее за ним свидание закончилось для жительницы Ирпеня головной болью и потерей ценных вещей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По словам правоохранителя, елена, так зовут пострадавшую, познакомилась с кавалером на улице и пригласила его к себе домой. Оказавшись в квартире женщины, 51-летний Али подсыпал ей в спиртное сильнодействующий медпрепарат, а когда она "отключилась", обокрал ее жилье, унеся золото и драгоценности.

В поимке злоумышленника стражам порядка помогли неравнодушные соседи потерпевшей, которые заранее побеспокоились о мерах базопасности для дома, где живут. Благодаря камерам видеонаблюдения на подъезде, полицейские получили информацию, которая помогла им оперативно задержать клофелинщика. На записи видно, как пара входит в дом, а женщина держит в руках букет цветов.

Расследование инцидента продолжается.

Небытов призвал граждан быть внимательными и никогда не терять бдительность при общении с незнакомыми людьми.

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