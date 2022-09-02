Як у ЄС: Ляшко виводить регулювання ринку ліків України на "євростандарти"

В Україні незабаром вступить у дію оновлений закон "Про лікарські засоби", який імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

Закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною. Оновлений закон "Про лікарські засоби" імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", — пояснив Ляшко.

Оновлений закон визначає:

- умови створення, доклінічних та клінічних досліджень, державної реєстрації лікарських засобів,

- виробництво, в тому числі в умовах аптеки,

- призначення та застосування ліків,

- імпорту та торгівлі,

- контролю якості та здійснення фармаконагляду ліків,

- права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері,

- подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", — наголосив Віктор Ляшко.

Як зазначається, закон також покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів. Крім того, дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.

Президент України підписав проєкт нового Закону України "Про лікарські засоби" 16 серпня.