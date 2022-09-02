Как в ЕС: Ляшко выводит регулирование рынка лекарств Украины на "евростандарты"

В Украине вскоре вступит в действие обновленный закон "О лекарственных средствах", имплементирующий лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Закон гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, с нормативно-правовыми актами Европейского Союза. Также он вводит единую терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", — пояснил Ляшко.

Обновленный закон определяет:

- условия создания, доклинических и клинических исследований, государственной регистрации лекарственных средств,

- производство, в том числе в условиях аптеки,

- назначение и применение лекарств,

- импорта и торговли,

- контроля качества и осуществления фармаконадзора лекарств,

- права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере,

– преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек, устанавливая правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению.

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Закон также улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей. Кроме того, позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.

Президент Украины подписал проект нового Закона Украины "О лекарственных средствах" 16 августа.