Как в ЕС: Ляшко выводит регулирование рынка лекарств Украины на "евростандарты"
В Украине вскоре вступит в действие обновленный закон "О лекарственных средствах", имплементирующий лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.
Закон гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, с нормативно-правовыми актами Европейского Союза. Также он вводит единую терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.
"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", — пояснил Ляшко.
Обновленный закон определяет:
- условия создания, доклинических и клинических исследований, государственной регистрации лекарственных средств,
- производство, в том числе в условиях аптеки,
- назначение и применение лекарств,
- импорта и торговли,
- контроля качества и осуществления фармаконадзора лекарств,
- права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере,
– преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.
Закон также урегулирует работу интернет-аптек, устанавливая правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению.
"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – подчеркнул Виктор Ляшко.
Закон также улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей. Кроме того, позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.
Президент Украины подписал проект нового Закона Украины "О лекарственных средствах" 16 августа.