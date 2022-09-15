ІТ-підприємець Крот: російський "Орлан" – як дирижабль у небі

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Таку думку висловив власник TECHIIA Олег Крот, коментуючи необхідність України брати технології росіян на озброєння, повідомляє Телеграф.

"Щоб ви розуміли, безпілотник "Орлан" — це щось на кшталт "Лади Калини". Він виділяє дуже багато тепла, тому збити його на відміну від безпілотника однієї з наших компаній у сто разів легше. Сам по собі "Орлан" у небі велика, дуже помітна штука, яка, я думаю, завдяки українським інженерам незабаром стане чимось на кшталт дирижабля, який є величезним, дуже помітним і знищити його дуже легко", — пояснив Крот.

ІТ-підприємець наголосив, що Україна значно просунулась у виробництві власних БПЛА.

"Те, що ми розробляємо, і те, що інші українські компанії розроблять, коштує в 2-3 рази дешевше за західні аналоги. Цей продукт, який зараз виробляють в Україні, розроблений українськими інженерами, вже в 2-3 рази дешевше і ніяк за якістю не гірший", — запевнив він.

Раніше бізнесмен заявив, що держава робить безпрецедентно більші кроки щодо підтримки бізнесу в Україні. "У нас дуже великий інтелектуальний баланс, який не вдалося вкрасти, вивезти, перекупити. Тому я вважаю, що саме наукові, фінтех-, ІТ-проєкти можуть стати тими, що приведуть мільярди до України", — зазначив ІТ-підприємець.