ІТ-предприниматель Крот: российский "Орлан" – как дирижабль в небе

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Такое мнение высказал собственник TECHIIA Олег Крот, комментируя необходимость Украине брать технологии россиян на вооружение, сообщает Телеграф

"Чтобы вы понимали, беспилотник "Орлан" — это нечто вроде "Лады Калины". Оно выделяет очень много тепла, поэтому сбить его в отличие от беспилотника одной из наших компаний в сто раз легче. Сам по себе "Орлан" в небе большая, очень заметная штука, которая, я думаю, благодаря украинским инженерам скоро станет чем-то вроде дирижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко", — пояснил Крот.

ІТ-предприниматель подчеркнул, что Украина значительно продвинулась в производстве собственных БПЛА.

"То, что мы разрабатываем, и то, что другие украинские компании разработают, стоит в 2-3 раза дешевле западных аналогов. Этот продукт, который сейчас производится в Украине, разработан украинскими инженерами, уже в 2-3 раза дешевле и никак по качеству не хуже", — заверил он.

Ранее бизнесмен заявил, что государство делает беспрецедентно большие шаги по поддержке бизнеса в Украине. "У нас очень большой интеллектуальный баланс, который не удалось украсть, вывезти, перекупить. Поэтому я считаю, что именно научные, финтех-, ИТ-проекты могут стать теми, что приведут миллиарды в Украину", — отметил ИТ-предприниматель.