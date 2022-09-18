Лікар із США на пенсії виходжує українських малюків в Івано-Франківську під час війни

Офтальмолог із Сарасоти каже, що він, "як і всі, дивився новини про війну по телевізору"... А потім не витримав і вирішив допомогти. Приїхавши в Україну, Пол Рандж вступив на роботу до реанімаційного відділення для новонароджених.

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Лікар із Флориди Пол Рандж, який після виходу на пенсію викладав і займався волонтерством, нещодавно знову повернувся на роботу. Але замість приватної практики в американській Сарасоті він поїхав до Івано-Франківська. Про це повідомляє Sarasota Herald-Tribune.

Він зв'язався зі знайомими із Західної України та 4 липня вирушив в Україну. Пол Рандж пролетів кілька тисяч кілометрів, щоб допомагати новонародженим і немовлятам в Івано-Франківську.

"Виявилося, що я не готовий просидіти частину життя склавши руки. Я, як і всі, сидів удома, дивився, як розгортається війна, і думав, чим я міг би допомогти", — сказав Пол Рандж у телефонному інтерв'ю з Івано-Франківська.

Він розпочав роботу в реанімаційному відділенні для новонароджених дитячої лікарні Івано-Франківська, а також допомагав сусідньому військовому шпиталю.

"Я був дуже зацікавлений, коли зрозумів, що перше — я їм потрібен, друге — я справді можу чимось допомогти. Не хочу виявитися слоном у посудній крамниці та вказувати всім, як і що робити. Але мені справді тут сподобалося", — пояснює Рандж.

"Українські колеги сповнені ентузіазму, працюють не за гроші та хочуть допомагати своїм пацієнтам. Це унікальний і свіжий досвід", — зазначив американський лікар.

Липнева поїздка в Україну була для американського лікаря лише початком, 10 вересня Пол Рандж повернувся в Україну та планує до кінця місяця бути в Івано-Франківську.

"Сьогодні вранці нас розбудили сирени повітряної тривоги. Коли я приїхав у лікарню, всі пацієнти й персонал перебували у бомбосховищі в підвалі. Нічого не сталося, і за годину ми повернулися до роботи", — сказав він.

За словами американського лікаря, українці мають спільну справу.

"Вони говорять лише про те, що країна згуртувалась, щоб перемогти цих тиранів", — сказав Рандж.

Нагадаємо, що нью-йоркський підліток зібрав 54 мішки медичної допомоги для українців на передовій. 17-річний Метью Гейлінг вирішив зробити трохи більше, ніж просто перекласти пожертву. Американські волонтери бронюють сотні авіарейсів, щоб доставити сотні тонн медичної допомоги в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що в США безплатно протезують бійців ЗСУ, які втратили ноги на полі бою. Благодійний проєкт заснував протезист із Міннесоти Джейкоб Градінар.