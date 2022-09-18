Врач из США на пенсии выхаживает украинских малышей в Ивано-Франковске во время войны

Офтальмолог из Сарасоты говорит, что он, "как и все, смотрел новости о войне по телевизору"… А потом не выдержал и решил помочь. Приехав в Украину, Пол Рандж поступил на работу в реанимационное отделение для новорожденных.

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Врач из Флориды Пол Рандж, который после выхода на пенсию преподавал и занимался волонтерством, недавно вновь вернулся на работу. Но вместо частной практики в американской Сарасоте, он поехал в Ивано-Франковск. Об этом сообщает Sarasota Herald-Tribune.

Он связался со знакомыми из Западной Украины и 4 июля отправился в Украину. Пол Рандж пролетел несколько тысяч километров, чтобы помогать новорожденным и младенцам в Ивано-Франковске.

"Оказалось, что я не готов просидеть оставшуюся часть жизни сложа руки. Я, как и все, сидел дома, смотрел, как разворачивается война, и думал, чем я мог бы помочь", — сказал Пол Рандж в телефонном интервью из Ивано-Франковска.

Он приступил к работе в реанимационном отделении для новорожденных детской больницы Ивано-Франковска, а также помогал соседнему военному госпиталю.

"Я был очень заинтересован, когда понял, что, первое — я им нужен, второе — я действительно могу чем-то помочь. Не хочу оказаться слоном в посудной лавке и указывать всем, как и что делать. Но мне действительно здесь понравилось", — объясняет Рандж.

"Украинские коллеги полны энтузиазма, работают не за деньги и хотят помогать своим пациентам. Это уникальный и освежающий опыт", — отметил американский врач.

Июльская поездка в Украину была для американского врача только началом, 10 сентября Пол Рандж вернулся в Украину и планирует до конца месяца быть в Ивано-Франковске.

"Сегодня утром нас разбудили сирены воздушной тревоги. Когда я приехал в больницу, все пациенты и персонал находились в бомбоубежище в подвале. Ничего не произошло, и через час мы вернулись к работе", — сказал он.

По словам американского врача, у украинцев есть общее дело.

"Они говорят только о том, что страна сплотилась, чтобы победить этих тиранов", — сказал Рандж.

Напомним, что нью-йоркский подросток собрал 54 мешка медицинской помощи для украинцев на передовой. 17-летний Мэтью Гейлинг решил сделать чуть больше, чем просто перевести пожертвование. Американские волонтеры бронируют сотни авиарейсов, чтобы доставить сотни тонн медпомощи в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что в США бесплатно протезируют бойцов ВСУ, которые потеряли ноги на поле боя. Благотворительный проект основал протезист из Миннесоты Джейкоб Градинар.