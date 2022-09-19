У Дніпрі розпочав свою роботу новий концептуальний дилерський центр HYUNDAI

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15 вересня 2022 року, у Дніпрі відкрив свої двері концептуальний дилерський центр HYUNDAI компанії "ПЕРФЕКТ МОТОРС".

Новий дилерський центр HYUNDAI на Запорізькому шосе — це безмежна віра в Україну, це 60 нових робочих місць та нові надходження до бюджету. А також власна волонтерська програма "Допомога Армії". Мешканці міста матимуть змогу придбати нову автівку або отримати високоякісне професійне сервісне обслуговування — та ще й зробити таким чином свій внесок у перемогу України! "Наближаємо перемогу разом!"

Приємно знати, що просто купуючи або обслуговуючи авто, ви можете одночасно зробити свій вагомий внесок у нашу перемогу. Адже "ПЕРФЕКТ МОТОРС" відправляє 10 000 гривень з кожного придбаного авто та 5% від суми кожного сервісного обслуговування на закупівлю рамних позашляховиків, так необхідних нашим воїнам.

Компанія купує автомобілі HYUNDAI Terracan та HYUNDAI Galloper, готує їх під потреби військових і бере зобов’язання щодо подальшого обслуговування. Також у сервісному центрі "ПЕРФЕКТ МОТОРС" безкоштовно обслуговують автомобілі HYUNDAI, що належать підрозділам ЗСУ, ДСНС, поліції, медичним установам та іншим підприємствам державної критичної інфраструктури, які задіяні у забезпеченні обороноздатності нашої країни. Окрім пріоритетної на сьогоднішній день волонтерської програми, компанія "ПЕРФЕКТ МОТОРС" підготувала для своїх клієнтів ще цілу низку приємних бонусів та спеціальних пропозицій.

Дилерський центр HYUNDAI, загальною площею 2280 кв.м., виконаний у новій футуристичній концепції бренду. Це автоцентр з зовсім іншим інтер'єром та екстер'єром, який відрізняється не тільки сучасним та вишуканим дизайном, але й робить шлях клієнта у дилерському центрі легким, комфортним та зрозумілим. Ефективне зонування площі автосалону допомагає клієнтам швидко та комфортно орієнтуватися по салону, наголошуючи на продуктах, звертаючи увагу на послуги центру, сервіс, аксесуари.

Своїм клієнтам компанія пропонує повний спектр послуг: широкий вибір моделей у шоу-румі, площею 502 кв.м., повний супровід процесу придбання авто, послуга обміну автомобіля за системою trade-in, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування, придбання оригінальних запасних частин та аксесуарів.

Сервісний центр HYUNDAI, площею 780 кв.м., дозволяє обслуговувати 12 автомобілів одночасно та оснащений найновішим діагностичним та ремонтним обладнанням, що дозволяє якісно та вчасно робити ремонти з різним рівнем складності.

Знайомитись з сервісом потрібно правильно — тому до 31 грудня кожен власник HYUNDAI у Дніпрі та регіоні зможе відчути новий рівень якості та безкоштовно пройти професійну діагностику свого автомобіля. Якщо під час перевірки фахівці знайдуть недоліки чи поламки, сервіс запропонує знижки на їх усунення: 50% на роботи та 15% на запчастини. Деталі акції — тут.

"Вже 15 вересня наш дилерський центр буде готовий відчинити свої двері. Пафосного відкриття з гучною музикою та повітряними кульками не буде. Буде просто якісна та сумлінна праця – з любов’ю до кожного клієнта та безмежною вірою у наше спільне майбутнє. А відсвяткуємо вже після перемоги!", — основний меседж керівництва компанії.

"Компанія ТОВ "ПЕРФЕКТ МОТОРС", що входить до складу української автомобільної групи компаній AUTO CRAFT, на сьогоднішній день є зразком налагоджених процесів та високої комунікації з клієнтом.

Адреса:

м.Дніпро, Запорізьке шосе, 59

т. (056) 7900 888, (067) 4000 888

https://hyundai-dnepr.com/

https://www.facebook.com/hyundai.perfectmotors