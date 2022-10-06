Незабаром на шість іранських безпілотників ми зможемо відповісти 60 українськими, - Володимир Яценко

Співзасновник "Монобанку", який виробляє БПЛА для українських військових, розповів про "секрети" іранських дронів та анонсував "отвєточку" на Червоній площі в Москві.

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Іранські безпілотники "Шахід" мають застрілу конструкцію та бензиновий двигун, який добре видимий для української ПВО, але попри ембарго США в Китаї в них були встановлені сучасні комплектуючі. Про це в ефірі єдиного національного телемарафону розповів співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко, який разом із командою "препарує" іранські безпілотники, повідомляє "ТСН".

"Сама конструкція, дизайн безпілотника не є сучасними. Десь 5-6 років тому це може й була сучасна модель. Це металева конструкція, це двигун який використовує бензин, і тому він дуже добре видний на наших засобах протиповітряної оборони. Тому такі безпілотники ворог може використовувати виключно на невеликій висоті, наприклад, 200 метрів. Цей апарат вразливий до нашого РЕБу, і проблема тільки в тому, що є багато місць, де наш РЕБ не працює. Ми не можемо накрити всю країну РЕБом, це фізично неможливо. Але лінія зіткнення та найбільш вразливі об’єкти критичної інфраструктури захищені нашими РЕБами. І ті ж системи "Буковель" дуже добре гасять сигнал GPS, який використовують іранські безпілотники. Ніякої точної військової системи наведення вони не мають. Щодо "нутрощів" іранського безпілотника, ми добре розуміємо, які чіпи там використовуються. Думаю, що дуже швидко ми дізнаємось, на якому китайському заводі під заказ Ірану збиралися комплектуючі до нього. І звернемося до Сполучених Штатів, щоби ініціювати санкції до таких виробників. Думаю, що китайський виробник не буде ризикувати, щоб не попасти підпасти під санкції США", — розповів Володимир Яценко.

Він назвав декілька причин масового прориву іранських безпілотників, які вночі завдали удару по Білій Церкві.

"Що стосується подій сьогодні вночі – це декілька факторів. По-перше, це те, що надто глибоко від лінії зіткнення, де вже не було нашого РЕБу. По-друге, вони летіли надто низько. І третє – це темрява. Тобто вони пролетіли, я так вважаю, непоміченими. Але вже, наскільки я знаю, будуть використовуватися прилади нічного бачення, щоби не допустити такого масового прориву цих безпілотників. Наші військові виробили певний алгоритм для того, щоби в майбутньому знизити кількість дронів, які можуть прорватися углиб нашої території. Але треба розуміти, що жодна система, навіть ізраїльська (а ви бачите, скільки по ним стріляють), вона не дає стовідсоткової гарантії захисту. Безумовно, якась кількість буде пролітати. Але ми їх "препаруємо", ми їх добре вивчаємо. І можу сказати, що росії треба чекати "отвєточку" від нас. Пам’ятаєте, як у 80-ті роки німецький пілот Руст приземлився на Червоній площі в центрі Москви, обійшовши всю систему радянської ПВО? То нехай підмітають Червону площу – ми скоро там будемо. Ми дуже швидко нарощуємо темпи. І я недарма сказав про Червону площу. Думаю, що через пару місяців на шість іранських безпілотників ми зможемо відповісти 60 українськими", — зазначив Володимир Яценко.