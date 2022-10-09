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Україна Російсько-українська війна Кримський міст підірвано: що відомо

Вибух на Кримському мосту: "УП" відкрила попереднє замовлення нових марок з недопалком і пралом

марка кримського мосту, кримський міст підірваний
Фото: Укрпошта | У повідомленні "УП" йдеться про те, що не всі розуміють значущість Кримського мосту для РФ та його функцію у війні в Україні.

Автор ескізу для марки обіграв сцену з фільму "Титанік". Недогарок, затиснутий між пальцями героїні, натякає на те, що окупанти все частіше відчувають згубні наслідки від куріння в недозволених місцях.

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"Укрпошта" відкрила попереднє замовлення на поштовий випуск марок під назвою "Кримський міст на біс!". Марки, присвячені вибуху на мосту, випустять тиражем 7 млн. екземплярів. У набір входить марочний лист, художньо оформлений конверт та листівка. Про це повідомляє пресслужба "УП".

У повідомленні йдеться, що до України прикута увага мільйонів людей з усього світу, але не всі розуміють значущість Кримського мосту для РФ, і яку функцію він виконує у війні в Україні.

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Скріншот сторінки замовлення на сайті поштового сервісу "Укрпошта".

На марці зображено сцену з фільму "Титанік", є й інші яскраві деталі, які намалював український художник Юрій Шаповал:

  • Недогарок у руці героїні фільму "Титанік" — натяк на те, що окупанти останнім часом страждають від куріння в недозволених місцях;
  • Автомобіль окупантів, що летить у прірву з награбованим;
  • "Байрактар", що випадково завис над мостом;
  • Розбитий ворожий танк.
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Марка присвячена вибуху на Кримському мосту.

Нагадаємо, що глава "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нових марок, що зображують вибух на Кримському мосту. Пральна машинка, ворожа техніка, наручники, які сковували Україну з РФ — усе це зобразив митець.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні випущено не лише марки з кораблем, а й монети, присвячені боротьбі з російською агресією. Перша монета, введена в обіг Нацбанком України, отримала назву "У єдності — сила". Срібну монету можна придбати за 1600 грн., варіант із нейзильберу коштує 232 грн. ⠀