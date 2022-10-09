Взрыв на Крымском мосту: "УП" открыла предзаказ новых марок с окурком и стиралкой
Автор эскиза для марки обыграл сцену из фильма "Титаник". Окурок, зажатый между пальцами героини намекает на то, что оккупанты все чаще ощущают пагубные последствия от курения в неположенных местах.
"Укрпошты" открыла предзаказ на почтовый выпуск марок под названием "Кримський міст на біс!". Марки, посвященные взрыву на мосту, выпустят тиражом 7 млн экземпляров. В набор входит марочный лист, художественно оформленный конверт и открытка. Об этом сообщает пресс-служба "УП".
В сообщении говорится, что к Украине приковано внимание миллионов людей со всего мира, но не все понимают значимость Крымского моста для РФ, и какую функцию он выполняет в войне в Украине.
На марке изображена сцена из фильма "Титаник", есть и другие яркие детали, которые нарисовал украинский художник Юрий Шаповал:
- Окурок в руке героини фильма "Титаник" — намек на то, что оккупанты в последнее время страдают от курения в неположенных местах;
- Летящий в пропасть автомобиль оккупантов с награбленным;
- "Байрактар", случайно зависший над мостом;
- Разбитый вражеский танк.
Напомним, что глава "Укрпошты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новых марок, изображающих взрыв на Крымском мосту. Стиральная машинка, вражеская техника, наручники, которые сковывали Украину с РФ — все это изобразил художник.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине выпущены не только марки с кораблем, но и монеты, посвященные борьбе с российской агрессией. Первая монета, введенная в обращение Нацбанком Украины, получила название "В единстве — сила". Серебряную монету можно приобрести за 1600 грн., вариант из нейзильбера стоит 232 грн. ⠀