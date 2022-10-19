Більше авто, більше перемог: підрозділи ЗСУ дякують Parimatch за авто

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Бренд Parimatch продовжує адресно забезпечувати підрозділи ЗСУ необхідним для виконання бойових задач транспортом. Цього разу військовим, які знаходяться на передовій, передали мікроавтобус і пікап. Саме вони є найбажанішими, аби мати успіх на фронті. Передача автівок відбулась напередодні Дня захисників та захисниць України. Загалом, за вісім місяців повномасштабної війни, Parimatch передав на допомогу Україні на суму 269 млн гривень, більша частина — на ЗСУ.

"Найшвидше з ладу виходять автомобілі. Причина не у їхній якості, а в тому, що їх пошкоджують ворожі снаряди та навіть дрібні осколки. Проте ремонтувати чи відновлювати авто на фронті складно, а під обстрілами – просто неможливо. Розуміючі цю потребу, ми системно передаємо ЗСУ автівки, пікапи, буси та пальне для них. Ми будемо підтримувати українську армію стільки, скільки треба", – наголосила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

З-поміж іншого, швидкі маневрені автівки допомагають вирішувати з десяток важливих тактичних задач на полі бою – від ремонтування артилерійських установок до здійснення рейдів у тил ворога. Кожна придбана на передову автівка підіймає бойовий дух захисників, а ще – допомагає їм ефективніше протистояти окупантам і прискорювати виборювання перемоги.