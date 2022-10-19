Президент Німеччини Штайнмаєр скасував візит до Києва з міркувань безпеки

За інформацією журналістів, скасування візиту викликало невдоволення київського керівництва. Багато інших іноземних дипломатів і гостей хочуть приїхати до столиці України, заявили в Києві.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до Києва, який узгоджувався протягом кількох тижнів. Про це повідомляє Bild.

За інформацією журналістів, візит скасували з міркувань безпеки, чим київське керівництво виявилося незадоволеним.

"Багато інших іноземних дипломатів і гостей хочуть приїхати до столиці України саме зараз", — цитують журналісти представника Києва.

Так, 18 жовтня столицю України відвідав глава МЗС Греції, а наступного дня заплановано ще один візит закордонного представника.

За інформацією журналістів, МЗС, МВС та інші відомства безпеки Німеччини радили своєму президентові утриматися від поїздки до Києва, очевидно, бо протягом двох тижнів Росія продовжує практично безперервні атаки на українську столицю за допомогою ракет та іранських дронів-камікадзе.

Навесні президент України Володимир Зеленський скасував візит президента Німеччини до Києва, що викликало розбіжності між Києвом та Берліном. Зрештою Зеленський все ж таки направив запрошення президенту відвідати Київ і розбіжності були врегульовані під час телефонної розмови.

Нагадаємо, що рятувальники показали наслідки ударів по ТЕЦ у Києві. Під час ранкового обстрілу загинули троє людей.

Раніше Фокус повідомляв, що ракетний удар по Києву завдали бомбардувальники із Ростовської області. ЗС РФ використовували ракети Х-101 та Х-555, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.