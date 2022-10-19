Президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев из соображений безопасности

По информации журналистов, отмена визита вызвала недовольство киевского руководства. Многие другие иностранные дипломаты и гости хотят приехать в столицу Украины, заявили в Киеве.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом сообщает Bild.

По информации журналистов, визит отменили из соображений безопасности, чем киевское руководство оказалось недовольно.

"Многие другие иностранные дипломаты и гости хотят приехать в столицу Украины прямо сейчас", — цитируют журналисты представителя Киева.

Так, 18 октября, столицу Украины посетил глава МИДа Греции, а на следующий день запланирован еще один визит зарубежного представителя.

По информации журналистов, МИД, МВД и другие ведомства безопасности Германии советовали своему президенту воздержаться от поездки в Киев, очевидно, потому что на протяжении двух недель Россия продолжает практически беспрерывные атаки на украинскую столицу с помощью ракет и иранских дронов-камикадзе.

Весной президент Украины Владимир Зеленский отменил визит президента Германии в Киев, что вызвало разногласия между Киевом и Берлином. В конечном итоге Зеленский все же направил приглашение президенту посетить Киев и разногласия были урегулированы во время телефонного разговора.

Напомним, что спасатели показали последствия ударов по ТЭЦ в Киеве. В ходе утреннего обстрела погибли три человека.

Ранее Фокус сообщал, что ракетный удар по Киеву нанесли бомбардировщики из Ростовской области. ВС РФ использовали ракеты Х-101 и Х-555, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.