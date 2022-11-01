Бізнесмен з Нідерландів подарував Львову 60 тисяч тюльпанів

Аналітики стверджують, що загальна вартість квітів може перевищувати 1 мільйон 800 тисяч гривень.

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Підприємець з Нідерландів Ар'ян відправив до Львова 60 тисяч цибулин добірних сортів тюльпанів. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Доставити цибулини тюльпанів до Львова допомогло сприяння почесному консулу України в Королівстві Нідерландів Емілю Бернару де Севрен Жакет та за посередництва бізнес-омбудсмена Львова Сергія Кіраля.

Як поінформували у Львівській міській раді, квіти планують висадити на клумбах у центральній частині міста. Це район Оперного театру та частина проспекту Свободи.

Окрім того, партія тюльпанів поїде до Києва. У ній — квіти сортів "Лососева перлина" та "Шарада". Минулого року підприємець із Нідерландів уже відправляв цибулини квітів до України. Тоді важко було уявити, що тюльпани зацвітуть уже в Києві, який атакували і хотіли захопити ЗС РФ. Цього разу цибулини доставили в Україну літаком. Цього року вони приїдуть до нашої країни у вантажних машинах.

Водночас аналітики Телеграм-каналу "Правда Геращенко" вже навіть підрахували приблизну вартість тюльпанів, які прямують до Львова. Враховуючи, що в середньому одна цибулина тюльпана зараз коштує від 30 до 32 гривень, весь "вантаж" з Нідерландів міг обійтися меценату в 1 млн 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах вивели новий сорт тюльпанів у кольорах українського прапора. Сорт назвали "Тюльпан Україна" ("Tulipa Ukraine"). Як довго селекціонерам довелося працювати, щоби вивести тюльпани такого забарвлення, невідомо.

Як писав раніше Фокус, Україну підтримують у всьому світі. Нещодавно шотландська компанія Great Scot створила унікальний тартан, використовуючи кольори шотландського та українського прапорів як символ солідарності Шотландії з народом України.