Бизнесмен из Нидерландов подарил Львову 60 тысяч тюльпанов

Аналитики утверждают, что общая стоимость цветов может превышать 1 миллион 800 тысяч гривен.

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Предприниматель из Нидерландов Арьян отправил во Львов 60 тысяч луковиц отборных сортов тюльпанов. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

Доставить луковицы тюльпанов во Львов помогло содействие почетного консула Украины в Королевстве Нидерланды Эмиля Бернару де Севрен Жакет и при посредничестве бизнес-омбудсмена Львова Сергея Кираля.

Как проинформировали во Львовском городском совете, цветы планируют высадить на клумбах в центральной части города. Это район Оперного театра и часть проспекта Свободы.

Кроме того, партия тюльпанов поедет в Киев. В ней — цветы сортов "Лососевая жемчужина" и "Шарада". В прошлом году предприниматель из Нидерландов уже отправлял луковицы цветов в Украину. Тогда сложно было представить, что тюльпаны зацветут уже в Киеве, который атаковали и хотели захватить ВС РФ. В тот раз луковицы доставили в Украину самолетом. В этом году они приедут в нашу страну в грузовых машинах.

Тем временем аналитики Телеграм-канала "Правда Геращенко" уже даже подсчитали приблизительную стоимость тюльпанов, которые направляются во Львов. Учитывая, что в среднем одна луковица тюльпана сейчас стоит от 30 до 32 гривен, весь "груз" из Нидерландов мог обойтись меценату в 1 млн 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Нидерландах вывели новый сорт тюльпанов в цветах украинского флага. Сорт назвали "Тюльпан Украина" ("Tulipa Ukraine"). Как долго селекционерам пришлось трудиться, чтобы вывести тюльпаны такого окраса, неизвестно.

Как писал ранее Фокус, Украину поддерживают во всем мире. Недавно шотландская компания Great Scot создала уникальный тартан, используя цвета шотландского и украинского флагов, как символ солидарности Шотландии с народом Украины.