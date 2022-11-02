Київстар виділяє країні 300 млн грн нa віднoвлення інфрacтруктури: 50% цієї суми вже на державному рахунку

Найбільший національний телеком-оператор Київстар перерахував перші 150 млн грн. на спеціальний рахунок державної фандрайзингової програми United-24, яка акумулює кошти на відновлення України. Загалом Київстар зобов’язався надати країні 300 млн грн на відновлення інфраструктури зв’язку та зміцнення її кібербезпеки.

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"Ми підтримуємо державу у прагненні якнайшвидше відновити і зміцнити цифрову інфраструктуру та готові бути надійним партнером й інвестором у цій справі", — прокоментував надання допомоги Україні Олександр Комаров, президент Київстару.

За його словами, телеком-інфраструктура України внаслідок російського вторгнення зазнала серйозних руйнувань. Зокрема, інженери Київстару з лютого 2022 року здійснили понад 7 тисяч ремонтних робіт на базових станціях мережі, усунули 180 тисяч аварійних ситуацій. Відтак Україна потребує допомоги великого бізнесу для підтримки інфраструктури зв’язку.

Київстар у липні 2022 під час міжнародного форуму Ukraine Recovery Conference у швейцарському Лугано заявив про найбільший внесок від представників української телеком-індустрії на суму 300 млн грн. Відповідний Меморандум підписали президент Київстару Олександр Комаров та очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Кошти зараховують на спеціальний рахунок державної програми з відновлення України United-24.

Згідно з меморандумом між Київстаром і Мінцифри 300 млн грн від телеком-оператора будуть спрямовані на реалізацію ключових завдань, які визначив президент Володимир Зеленський, серед яких відповідь на головні виклики у телеком-галузі — модернізація та розвиток цифрової інфраструктури України, посилення кіберзахисту та протидія кіберзагрозам, подальший розвиток нових цифрових технологій та ін.

"Цифровізація стане одним з ключових елементів для успішного відновлення країни після війни, — зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. — Дякуємо компанії Київстар за внесок у розвиток цифрової України. Така підтримка дозволить нам реалізувати топпроєкти з цифровізації, щоб стати ще більш технологічними, швидкими й ефективними".

За словами урядовця, частина коштів від Київстару буде спрямована на модернізацію та розвиток державних цифрових сервісів для українців і бізнесу, зокрема держреєстрів речових прав та актів цивільного стану, запустять нові цифрові послуги у соціальній і будівельній сферах, реалізують проєкти з цифрової трансформації нотаріату (е-нотаріат) і товарно-транспортних накладних (е-ТТН), модернізацію та розвиток транспортних реєстрів МВС, що дозволить запустити цифрові послуги з реєстрації та перереєстрації авто в Дії і видачу цифрових посвідчень водія.

Для найбільшого українського оператора це не перший досвід участі у масштабних гуманітарних проєктах та ініціативах. Київстар допомагає Україні долати виклики війни. Компанія перерахувала благодійним фондам понад 104 млн грн на гуманітарні потреби військовиків, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. Абонентам Київстар надав безоплатні сервіси на суму понад 563 млн грн. Упродовж 2022 року Київстар сплатив більш ніж 5,9 млрд грн податків і зборів до державного бюджету, а також інвестував майже 1,7 млрд грн у відновлення роботи та розширення мереж мобільного зв’язку в Україні.