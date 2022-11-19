Тімченко не закликав українців їхати за кордон, щоби зняти навантаження з електромережі, — ДТЕК (відео)

У ДТЕК спростували, що гендиректор компанії Максим Тімченко в інтерв'ю ВВС пропонував українцям виїжджати, щоб знизити навантаження на енергосистему. У публікації ж ВВС наводяться слова Тимченка про те, що "шляхом зниження споживання чи від'їзду, вони [громадяни] також роблять свій внесок і допомагають іншим людям".

Related video

Пресслужба найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК заявила, що її гендиректор Максим Тімченко не пропонував громадянам України виїжджати за кордон. Про це повідомляється на сайті компанії.

"Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв'ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати", — йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК.

Керівник компанії також сказав, що ДТЕК спільно з Міненерго та іншими намагаються досягти стабільної роботи енергосистеми.

На підтвердження компанія опублікувала 32-секундний відрізок із відеоінтерв'ю з Тімченком.

"Це не надзвичайна ситуація, щоб негайно їхати, але нам потрібно самоорганізуватися, ми всі бійці. Енергетичний фронт... або навіть залишатися вдома під час пікових навантажень", — сказав Тімченко інтерв'юеру в опублікованому фрагменті інтерв'ю.

Далі йдуть слова інтерв'юера: "Але вони можуть сказати: "Ми не хочемо їхати, ми вважаємо, що нам краще залишитися. Вони можуть розглядати від'їзд як втечу від війни".

Короткий ролик завершується такими словами: "Для поранених солдатів нам знадобиться гарантія постачання електроенергії".

[ + – ] Інтерв'ю гендиректора ДТЕК Максима Тимченка

Повне відео інтерв'ю не публікувалося.

Інтерв'ю BBC

Британська мовна корпорація BBC після бесіди з Тімченком розмістила новину із заголовком "Їдьте, якщо можете, заявив бос української енергосистеми".

"Якщо вони можуть знайти альтернативне місце, щоб залишитись ще на 3-4 місяці, системі це дуже допоможе", — процитували журналісти слова Тімченка.

Автори публікації зазначили, що компанія Тімченка постачає понад чверть загальної електроенергії України, керівник компанії каже, що система стає менш надійною з кожною російською атакою, і зниження споживання електроенергії — ключовий аспект продовження її роботи.

"Якщо ви зможете споживати менше, тоді в лікарнях із пораненими солдатами гарантовано буде електроенергія. Це можна пояснити так, що шляхом зниження споживання чи від'їзду, вони також роблять свій внесок і допомагають іншим людям", — передали журналісти слова Тімченка (можливо, BBC неточно процитували керівника ДТЕК).

У публікації також йшлося про те, що Україні не вистачає електроустаткування.

"На жаль, у нас закінчилося обладнання та запасні частини… Тому ми просимо наших партнерів, представників урядів, компанії та виробників обладнання нам допомогти з терміновим постачанням доступного обладнання, — сказав Тімченко.

У РФ знають карту електромереж України

Росія мала тісні історичні зв'язки з Україною, тому у РФ добре знайомі з особливостями української енергосистеми.

"Вони були колегами, тепер вони наші вороги. Вони передають усі свої знання російським збройним силам, навчають їх, і тому удари дуже точні, вони знають про розташування великих елементів нашої електромережі чи електростанцій", — сказав Тімченко в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, що Україна провела другий тест імпорту електроенергії зі Словаччини. Згідно із заявою "Енергетичної компанії України", протягом двох годин удалося успішно імпортувати електроенергію потужністю 1 МВт.

Раніше Фокус знався на тому, що може бути з опаленням і водою під час морозів і чи потрібно виїжджати. В умовах тривалих вимкнень електрики можуть вийти з ладу насоси водопроводів, каналізації та системи опалення.